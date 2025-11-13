CBF faz pressão por Finalíssima contra Inglaterra no Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negocia a realização da Finalíssima Feminina no Brasil. O duelo entre a Seleção Brasileira, atual campeã da Copa América, e Inglaterra, vencedora da última Eurocopa, será realizado em março do próximo ano, ainda sem local definido.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira é convocada com novidades e retorno de goleira do Corinthians

Em entrevista nesta quinta-feira (13), após a convocação da Seleção Feminina para os amistosos com Noruega e Portugal, nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro, a coordenadora Cris Gambaré revelou conversas para receber a competição de jogo único no país. Ela diz que, em conversas com a seleção inglesa, demonstrou a importância e a capacidade da partida ser disputada no Brasil, sede da próxima Copa do Mundo.

— Nós já conversamos, até por conta desse último amistoso que nós tivemos (contra a Inglaterra), que era importante e é possível ser feita a finalíssima dentro do Brasil. A Conmebol e a Uefa terão que decidir isso. Normalmente é a Uefa quem leva, porque tem em contrato essa decisão que é no país, mas infelizmente não somos nós quem decidimos. Mas já houve essa possibilidade de trazer uma Finalíssima para cá, que seja para o nosso país, mas quem define e quem decide realmente são eles, pelo contrato que se tem por esse campeonato — declarou Gambaré.

continua após a publicidade

Relembre a Finalíssima Feminina de 2023

A Finalíssima Feminina já teve sua primeira edição em 2023, com as mesmas protagonistas. Naquele ano, Brasil e Inglaterra se enfrentaram no Estádio de Wembley, em Londres, diante de um grande público, de 83.132 torcedores.

As inglesas saíram na frente aos 22 minutos, com Ella Toone finalizando após bela troca de passes com Lauren James, Lucy Bronze e Stanway. Pouco depois, Lauren James chegou a marcar um golaço no ângulo, mas o lance foi anulado por impedimento.

continua após a publicidade

O Brasil reagiu apenas nos acréscimos, quando Andressa Alves aproveitou uma rara falha da goleira Mary Earps, eleita a melhor do mundo na posição, para empatar e levar a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Adriana e Kerolin converteram, mas Tamires e Rafaelle desperdiçaram. Do outro lado, Lelê ainda defendeu um chute de Toone, mas não foi suficiente para evitar a derrota por 4 a 2.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino