imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Paulistão Feminino: onde assistir rodada decisiva deste domingo (16)

Todas as partidas ocorrem neste domingo (16) às 19h30

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 15/11/2025
19:54
São Paulo e Ferroviária disputaram quartas de final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
São Paulo e Ferroviária disputaram quartas de final do Brasileirão Feminino e agora duelam pelo Paulistão Feminino. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)
O Paulistão Feminino chega à 14ª e última rodada da primeira fase com todos os jogos marcados para domingo (16), às 19h30 (horário de Brasília), e clima de decisão. Corinthians, Palmeiras e Ferroviária já estão garantidos na segunda fase, enquanto São Paulo e RB Bragantino brigam pela última vaga.

Corinthians x Realidade Jovem, São Paulo x Ferroviária, Palmeiras x Taubaté e Bragantino x Santos fecham a etapa classificatória em duelos que ainda podem mexer no chaveamento da semifinal contra o Corinthians. As demais equipes disputarão a Copa Paulista.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Na 13ª rodada do Paulistão Feminino, Bragantino venceu o Taubaté por 4 a 1 fora de casa, enquanto Santos e Palmeiras ficaram no 0 a 0.

Em Araraquara, Ferroviária e Corinthians também empataram sem gols. Fechando a rodada, o São Paulo dominou o Realidade Jovem e goleou por 4 a 0, reforçando sua posição no G-4 e chegando embalado para a última rodada da primeira fase.

➡️ Ferroviária abre venda de ingresso para final da Copa do Brasil Feminina contra o Palmeiras

Classificação atual

    1.
  1. Corinthians – 32 pts
    2. 2.
  2. Palmeiras – 27 pts
    3. 3.
  3. Ferroviária – 24 pts
    4. 4.
  4. São Paulo – 20 pts
    5. 5.
  5. Bragantino – 18 pts
    6. 6.
  6. Santos – 16 pts
    7. 7.
  7. Taubaté – 6 pts
    8. 8.
  8. Realidade Jovem – 1 pt

Onde assistir à 14ª rodada do Paulistão Feminino

  • 16 de novembro (domingo), às 19h30: Corinthians x Realidade Jovem – onde assistir: TNT, YouTube/CazeTV, Record News
  • 16 de novembro (domingo), às 19h30: São Paulo x Ferroviária – onde assistir: SporTV
  • 16 de novembro (domingo), às 19h30: Palmeiras x Taubaté – onde assistir: UOL Play
  • 16 de novembro (domingo), às 19h30: Bragantino x Santos – onde assistir: YouTube Paulistão

➡️ Irmãs Calazans conquistam Paulistão Sub-20 pelo São Paulo: 'Desde sempre, juntas'

Dos Santos comemora seu gol pelo Bragantino no Paulistão Feminino (Foto: Fernanda Luz/Ag Paulistão)
