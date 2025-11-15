Paulistão Feminino: onde assistir rodada decisiva deste domingo (16)
Todas as partidas ocorrem neste domingo (16) às 19h30
O Paulistão Feminino chega à 14ª e última rodada da primeira fase com todos os jogos marcados para domingo (16), às 19h30 (horário de Brasília), e clima de decisão. Corinthians, Palmeiras e Ferroviária já estão garantidos na segunda fase, enquanto São Paulo e RB Bragantino brigam pela última vaga.
Corinthians x Realidade Jovem, São Paulo x Ferroviária, Palmeiras x Taubaté e Bragantino x Santos fecham a etapa classificatória em duelos que ainda podem mexer no chaveamento da semifinal contra o Corinthians. As demais equipes disputarão a Copa Paulista.
Na 13ª rodada do Paulistão Feminino, Bragantino venceu o Taubaté por 4 a 1 fora de casa, enquanto Santos e Palmeiras ficaram no 0 a 0.
Na 13ª rodada do Paulistão Feminino, Bragantino venceu o Taubaté por 4 a 1 fora de casa, enquanto Santos e Palmeiras ficaram no 0 a 0.
Em Araraquara, Ferroviária e Corinthians também empataram sem gols. Fechando a rodada, o São Paulo dominou o Realidade Jovem e goleou por 4 a 0, reforçando sua posição no G-4 e chegando embalado para a última rodada da primeira fase.
Classificação atual
Classificação atual
- Corinthians – 32 pts
- Palmeiras – 27 pts
- Ferroviária – 24 pts
- São Paulo – 20 pts
- Bragantino – 18 pts
- Santos – 16 pts
- Taubaté – 6 pts
- Realidade Jovem – 1 pt
Onde assistir à 14ª rodada do Paulistão Feminino
- 16 de novembro (domingo), às 19h30: Corinthians x Realidade Jovem – onde assistir: TNT, YouTube/CazeTV, Record News
- 16 de novembro (domingo), às 19h30: São Paulo x Ferroviária – onde assistir: SporTV
- 16 de novembro (domingo), às 19h30: Palmeiras x Taubaté – onde assistir: UOL Play
- 16 de novembro (domingo), às 19h30: Bragantino x Santos – onde assistir: YouTube Paulistão
Tudo sobre
