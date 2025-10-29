menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Paulistão Feminino retoma após data Fifa com clássico; veja onde assistir

Rodada terá Corinthians x São Paulo no Parque São Jorge

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/10/2025
14:03
Atualizado há 2 minutos
Corinthians e Palmeiras duelam por vaga na final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
imagem cameraCorinthians e Palmeiras duelam por vaga na final do Brasileirão Feminino. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois da pausa para a data Fifa, o Campeonato Paulista Feminino está de volta com a 11ª rodada da fase de grupos. A reta final promete bons jogos e disputas equilibradas na parte de cima da tabela.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Corinthians segue firme na liderança, com 27 pontos em 10 partidas e 90% de aproveitamento. O time alvinegro encara o São Paulo, quinto colocado com 14 pontos, em clássico no Parque São Jorge. O duelo é importante para o Tricolor, que busca encostar no G4 e se aproximar da zona de classificação.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Logo atrás do líder, o Palmeiras aparece em segundo lugar com 22 pontos e enfrenta o Bragantino, quarto com 15, em confronto direto na Arena Barueri. Já a Ferroviária, terceira colocada com 17 pontos, recebe o Realidade Jovem em Araraquara e tenta se consolidar entre as primeiras posições.

continua após a publicidade

Completando a rodada, o Santos, em sexto, encara o Taubaté fora de casa. Ambas as equipes tentam reagir para melhorar suas campanhas nas últimas rodadas.

➡️ Olho nela, Arthur: Dudinha mostra personalidade e brilha em testes da Seleção

Paulistão Feminino: onde assistir

Ferroviária x Realidade Jovem

  • Fonte Luminosa – Hoje, às 16h
  • Transmissão: canal do Paulistão no Youtube

Santos x Taubaté

  • Distrital do Inamar – Quinta (31), às 19h
  • Transmissão: Youtube do UOL Esporte, Canal UOL e UOL Play

Palmeiras x Bragantino

  • Arena Barueri – Quinta (31), às 21h
  • Transmissão: Sportv

Corinthians x São Paulo

  • Parque São Jorge – Sexta (1º), às 11h
  • Transmissão: Record News, TNT e CazéTV
Red Bull Bragantino x Palmeiras pelo Paulistão feminino. Na foto, Thayslane Gomes e Pati Maldaner. (Foto de Fernando Roberto/Red Bull Bragantino)
Red Bull Bragantino x Palmeiras pelo Paulistão feminino. Na foto, Thayslane Gomes e Pati Maldaner. (Foto de Fernando Roberto/Red Bull Bragantino)

Classificação do Paulistão Feminino

    1.
  1. Corinthians – 27 pts – SG +21
    2. 2.
  2. Palmeiras – 22 pts – SG +14
    3. 3.
  3. Ferroviária – 17 pts – SG +9
    4. 4.
  4. Bragantino – 15 pts – SG +1
    5. 5.
  5. São Paulo – 14 pts – SG 0
    6. 6.
  6. Santos – 9 pts – SG -6
    7. 7.
  7. Taubaté – 6 pts – SG -15
    8. 8.
  8. Realidade Jovem – 1 pt – SG -24

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias