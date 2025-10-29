Paulistão Feminino retoma após data Fifa com clássico; veja onde assistir
Rodada terá Corinthians x São Paulo no Parque São Jorge
Depois da pausa para a data Fifa, o Campeonato Paulista Feminino está de volta com a 11ª rodada da fase de grupos. A reta final promete bons jogos e disputas equilibradas na parte de cima da tabela.
O Corinthians segue firme na liderança, com 27 pontos em 10 partidas e 90% de aproveitamento. O time alvinegro encara o São Paulo, quinto colocado com 14 pontos, em clássico no Parque São Jorge. O duelo é importante para o Tricolor, que busca encostar no G4 e se aproximar da zona de classificação.
Logo atrás do líder, o Palmeiras aparece em segundo lugar com 22 pontos e enfrenta o Bragantino, quarto com 15, em confronto direto na Arena Barueri. Já a Ferroviária, terceira colocada com 17 pontos, recebe o Realidade Jovem em Araraquara e tenta se consolidar entre as primeiras posições.
Completando a rodada, o Santos, em sexto, encara o Taubaté fora de casa. Ambas as equipes tentam reagir para melhorar suas campanhas nas últimas rodadas.
Paulistão Feminino: onde assistir
Ferroviária x Realidade Jovem
- Fonte Luminosa – Hoje, às 16h
- Transmissão: canal do Paulistão no Youtube
Santos x Taubaté
- Distrital do Inamar – Quinta (31), às 19h
- Transmissão: Youtube do UOL Esporte, Canal UOL e UOL Play
Palmeiras x Bragantino
- Arena Barueri – Quinta (31), às 21h
- Transmissão: Sportv
Corinthians x São Paulo
- Parque São Jorge – Sexta (1º), às 11h
- Transmissão: Record News, TNT e CazéTV
Classificação do Paulistão Feminino
- Corinthians – 27 pts – SG +21
- Palmeiras – 22 pts – SG +14
- Ferroviária – 17 pts – SG +9
- Bragantino – 15 pts – SG +1
- São Paulo – 14 pts – SG 0
- Santos – 9 pts – SG -6
- Taubaté – 6 pts – SG -15
- Realidade Jovem – 1 pt – SG -24
