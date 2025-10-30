menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brilhou! Zagueira formada na base da Ferroviária marca dois gols no Paulistão Feminino

Guerreiras Grenás venceram o Realidade Jovem por 7 a 0

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 30/10/2025
12:53
Monique comemora gols pela Ferroviária. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)
imagem cameraMonique comemora gols pela Ferroviária. (Foto: Rafael Zocco / Ferroviária)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A zagueira Monique, da Ferroviária, viveu uma noite especial nesta quarta-feira (29). A defensora marcou dois gols na vitória grená diante do Realidade Jovem, por 7 a 0, pela 11ª rodada do Paulistão Feminino, e foi eleita a melhor em campo.

continua após a publicidade

Relacionadas

— Sonhei em estar aqui um dia. Estou muito feliz pela oportunidade que a Ferroviária vem me dando. Passei por muita coisa já, realmente é muita gratidão — disse Monique.

Além da zagueira artilheira, os gols grenás foram anotados por Mylena Carioca, Raquel, Micaelly e Vendito, que também balançou as redes duas vezes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Desafios da Ferroviária na temporada

A Ferroviária segue firme na briga por títulos em 2025. Depois de cair no mata-mata do Brasileirão e garantir o terceiro lugar na Libertadores Feminina, as Guerreiras Grenás agora concentram forças no Paulistão e na Copa do Brasil Feminina.

Pela Copa do Brasil, o time enfrenta o Bahia na próxima terça-feira (4), às 19h, na Fonte Luminosa, em jogo único. No estadual, o caminho será desafiador, com confrontos diante de Red Bull Bragantino, Corinthians e São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Lei do ex? Atacante reencontra o Palmeiras em duelo pelo Paulistão Feminino

Próximos jogos da Locomotiva

Copa do Brasil Feminina

  • Ferroviária x Bahia — Fonte Luminosa (04/11, terça, às 19h)

12ª rodada

  • Bragantino x Ferroviária — Cícero de Souza Marques (09/11, domingo, 11h)

13ª rodada

  • Ferroviária x Corinthians — Fonte Luminosa (12/11, quarta-feira)

14ª rodada

  • São Paulo x Ferroviária — Cotia (16/11, domingo)

➡️ Paulistão Feminino retoma após data Fifa com clássico; veja onde assistir

Jogadoras da Ferroviária comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)
Jogadoras da Ferroviária comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias