Brilhou! Zagueira formada na base da Ferroviária marca dois gols no Paulistão Feminino
Guerreiras Grenás venceram o Realidade Jovem por 7 a 0
A zagueira Monique, da Ferroviária, viveu uma noite especial nesta quarta-feira (29). A defensora marcou dois gols na vitória grená diante do Realidade Jovem, por 7 a 0, pela 11ª rodada do Paulistão Feminino, e foi eleita a melhor em campo.
— Sonhei em estar aqui um dia. Estou muito feliz pela oportunidade que a Ferroviária vem me dando. Passei por muita coisa já, realmente é muita gratidão — disse Monique.
Além da zagueira artilheira, os gols grenás foram anotados por Mylena Carioca, Raquel, Micaelly e Vendito, que também balançou as redes duas vezes.
Desafios da Ferroviária na temporada
A Ferroviária segue firme na briga por títulos em 2025. Depois de cair no mata-mata do Brasileirão e garantir o terceiro lugar na Libertadores Feminina, as Guerreiras Grenás agora concentram forças no Paulistão e na Copa do Brasil Feminina.
Pela Copa do Brasil, o time enfrenta o Bahia na próxima terça-feira (4), às 19h, na Fonte Luminosa, em jogo único. No estadual, o caminho será desafiador, com confrontos diante de Red Bull Bragantino, Corinthians e São Paulo.
Próximos jogos da Locomotiva
Copa do Brasil Feminina
- Ferroviária x Bahia — Fonte Luminosa (04/11, terça, às 19h)
12ª rodada
- Bragantino x Ferroviária — Cícero de Souza Marques (09/11, domingo, 11h)
13ª rodada
- Ferroviária x Corinthians — Fonte Luminosa (12/11, quarta-feira)
14ª rodada
- São Paulo x Ferroviária — Cotia (16/11, domingo)
