Brasil x México feminino sub-17: onde assistir e escalações
Seleção Brasileira faz a melhor campanha de sua história na competição
Em busca do bronze inédito, o Brasil entra em campo para disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina sub-17 neste sábado (8), contra o México, às 12h30 (de Brasília), no Moulay Abdellah, no Marrocos. O duelo conta com transmissão da CazéTV (Youtube) e do FIFA+ (streaming).
O título será decidido entre Coreia do Norte e Holanda, que também jogam neste sábado, às 16h (de Brasília).
Ficha do jogo
A Seleção Feminina teve campanha marcada pela superação: após avançar em segundo lugar no Grupo A, atrás da Itália, a equipe cresceu no mata-mata, goleando a China por 3 a 0 e superando o Canadá nos pênaltis para garantir vaga nas semifinais.
O México, por sua vez, também terminou a primeira fase na vice-liderança, só que do Grupo B, atrás da Coreia do Norte. A equipe eliminou Paraguai e Itália nas fases anteriores e caiu para a Holanda, por 1 a 0, na semifinal.
➡️ Conheça os destaques da Seleção feminina sub-17 na Copa do Mundo
BRASIL X MÉXICO - ONDE ASSISTIR
- 📅 Data: sábado, 8 de novembro
- 🏟️ Local: Estádio Moulay Abdellah, no Marrocos
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📺 Onde assistir: CazéTV e Fifa+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BRASIL: Ana Morganti; Julia Faria, Marina, Allyne e Dulce Maria; Julia Pereira, Kaylane, Maria e Evelin; Gabi Pusch e Ravenna.
MÉXICO: Valentina Ortiz; Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Citalli Reyes e Joselyn Solís; Alexa Martinez, Valeria Alvarado, Stella Barajas e Dafne Sánchez; Anayia Miyazato e Ava Stack.
