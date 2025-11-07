menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Brasil x México feminino sub-17: onde assistir e escalações

Seleção Brasileira faz a melhor campanha de sua história na competição

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 07/11/2025
23:56
Atualizado há 1 minutos
Brasil e México duelam pela Copa do Mundo Feminina sub-17.
imagem cameraBrasil e México duelam pela Copa do Mundo Feminina sub-17.
Em busca do bronze inédito, o Brasil entra em campo para disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina sub-17 neste sábado (8), contra o México, às 12h30 (de Brasília), no Moulay Abdellah, no Marrocos. O duelo conta com transmissão da CazéTV (Youtube) e do FIFA+ (streaming).

O título será decidido entre Coreia do Norte e Holanda, que também jogam neste sábado, às 16h (de Brasília).

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ficha do jogo

Escudo do Brasil
BRA
MEX
3º lugar
Copa do Mundo Feminina sub-17
Data e Hora
Sábado, 8 de novembro
Local
Moulay Abdellah
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir
CazéTV e Fifa+

A Seleção Feminina teve campanha marcada pela superação: após avançar em segundo lugar no Grupo A, atrás da Itália, a equipe cresceu no mata-mata, goleando a China por 3 a 0 e superando o Canadá nos pênaltis para garantir vaga nas semifinais.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ravenna comemora gol diante do Equador, pelo Brasil, no Sul-Americano feminino sub-17. (Foto: Nelson Terme/CBF)
Ravenna comemora gol diante do Equador, pelo Brasil, no Sul-Americano feminino sub-17. (Foto: Nelson Terme/CBF)

O México, por sua vez, também terminou a primeira fase na vice-liderança, só que do Grupo B, atrás da Coreia do Norte. A equipe eliminou Paraguai e Itália nas fases anteriores e caiu para a Holanda, por 1 a 0, na semifinal.

➡️ Conheça os destaques da Seleção feminina sub-17 na Copa do Mundo

BRASIL X MÉXICO - ONDE ASSISTIR

  • 📅 Data: sábado, 8 de novembro
  • 🏟️ Local: Estádio Moulay Abdellah, no Marrocos
  • ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  • 📺 Onde assistir: CazéTV e Fifa+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL: Ana Morganti; Julia Faria, Marina, Allyne e Dulce Maria; Julia Pereira, Kaylane, Maria e Evelin; Gabi Pusch  e Ravenna.

MÉXICO:  Valentina Ortiz; Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Citalli Reyes e Joselyn Solís; Alexa Martinez, Valeria Alvarado, Stella Barajas e Dafne Sánchez; Anayia Miyazato e Ava Stack.

circulo com pontos dentroTudo sobre

