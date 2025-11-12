menu hamburguer
Futebol Feminino

Paulistão Feminino: onde assistir aos jogos da 13ª rodada

Duelos acontecem nesta quarta (11) e quinta-feira (12)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 12/11/2025
15:01
Paulistão Feminino está na reta final da primeira fase. (Foto: Alexandre Battibugli/Ag.Paulistão)
Paulistão Feminino está na reta final da primeira fase. (Foto: Alexandre Battibugli/Ag.Paulistão)
A 13ª rodada do Paulistão Feminino será disputada nesta quarta e quinta-feira e pode começar a definir as quatro equipes que avançarão para as semifinais. Faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase, a briga pela classificação continua aberta.

A rodada começa na quarta-feira, 12 de novembro, às 15h, com o encontro entre Taubaté e Bragantino, com transmissão no YouTube Paulistão. O time de Bragança busca somar pontos para ainda sonhar com uma vaga entre os quatro primeiros, enquanto o Taubaté tenta reagir na parte de baixo da tabela.

Na quinta-feira, 13 de novembro, serão disputados três jogos. Às 15h, o Santos recebe o Palmeiras, com transmissão no UOL Play. O duelo opõe o vice-líder da competição, que tenta se aproximar do primeiro colocado, contra uma equipe que precisa vencer para seguir com chances de classificação.

Clássico entre Corinthians e Santos pelo Paulistão Feminino. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C)
Clássico entre Corinthians e Santos pelo Paulistão Feminino. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C)

Às 18h, a Ferroviária enfrenta o Corinthians, em Araraquara. O jogo será transmitido por TNT, YouTube/CazeTV e Record News. O confronto reúne as duas defesas menos vazadas do campeonato e pode ter impacto direto na liderança, já que o Corinthians soma 31 pontos e a Ferroviária aparece logo atrás, com 23.

Encerrando a rodada, às 20h, o Realidade Jovem recebe o São Paulo, com transmissão do SporTV. O time são-paulino tenta confirmar a vaga no G-4, enquanto o Realidade Jovem busca seu primeiro resultado positivo na competição.

Julia Beatriz marcou o segundo da Ferroviária sobre o Santos no Paulistão Feminino (Foto: Rafael Zocco/AFE)
Julia Beatriz marcou o segundo da Ferroviária sobre o Santos no Paulistão Feminino (Foto: Rafael Zocco/AFE)

Jogos e onde assistir à 13ª rodada

  • 12 de novembro (quarta-feira), às 15h: Taubaté x Bragantino – Onde assistir: YouTube Paulistão
  • 13 de novembro (quinta-feira), às 15h: Santos x Palmeiras – Onde assistir: UOL Play
  • 13 de novembro (quinta-feira), às 18h: Ferroviária x Corinthians – Onde assistir: TNT, YouTube/CazeTV, Record News
  • 13 de novembro (quinta-feira), às 20h: Realidade Jovem x São Paulo – Onde assistir: SporTV

