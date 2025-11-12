Paulistão Feminino: onde assistir aos jogos da 13ª rodada
Duelos acontecem nesta quarta (11) e quinta-feira (12)
A 13ª rodada do Paulistão Feminino será disputada nesta quarta e quinta-feira e pode começar a definir as quatro equipes que avançarão para as semifinais. Faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase, a briga pela classificação continua aberta.
A rodada começa na quarta-feira, 12 de novembro, às 15h, com o encontro entre Taubaté e Bragantino, com transmissão no YouTube Paulistão. O time de Bragança busca somar pontos para ainda sonhar com uma vaga entre os quatro primeiros, enquanto o Taubaté tenta reagir na parte de baixo da tabela.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Na quinta-feira, 13 de novembro, serão disputados três jogos. Às 15h, o Santos recebe o Palmeiras, com transmissão no UOL Play. O duelo opõe o vice-líder da competição, que tenta se aproximar do primeiro colocado, contra uma equipe que precisa vencer para seguir com chances de classificação.
Às 18h, a Ferroviária enfrenta o Corinthians, em Araraquara. O jogo será transmitido por TNT, YouTube/CazeTV e Record News. O confronto reúne as duas defesas menos vazadas do campeonato e pode ter impacto direto na liderança, já que o Corinthians soma 31 pontos e a Ferroviária aparece logo atrás, com 23.
Encerrando a rodada, às 20h, o Realidade Jovem recebe o São Paulo, com transmissão do SporTV. O time são-paulino tenta confirmar a vaga no G-4, enquanto o Realidade Jovem busca seu primeiro resultado positivo na competição.
➡️ Inspirada em Neymar, atacante do Palmeiras não teme 'perseguição' em campo: 'Meu estilo'
Jogos e onde assistir à 13ª rodada
- 12 de novembro (quarta-feira), às 15h: Taubaté x Bragantino – Onde assistir: YouTube Paulistão
- 13 de novembro (quinta-feira), às 15h: Santos x Palmeiras – Onde assistir: UOL Play
- 13 de novembro (quinta-feira), às 18h: Ferroviária x Corinthians – Onde assistir: TNT, YouTube/CazeTV, Record News
- 13 de novembro (quinta-feira), às 20h: Realidade Jovem x São Paulo – Onde assistir: SporTV
