Inspirada em Neymar, atacante do Palmeiras não teme 'perseguição' em campo: 'Meu estilo'
Tainá Maranhão é uma das referências ofensivas da equipe de Rosana Augusto
- Matéria
- Mais Notícias
Em meio à reta final da temporada, Tainá Maranhão vive um dos melhores momentos de sua carreira com a camisa do Palmeiras. A atacante foi um dos destaques do Derby contra o Corinthians, na última segunda-feira (10), em Barueri — jogo que terminou em 0 a 0, mas teve a jovem como uma das mais incisivas em campo, constantemente levando perigo pelas pontas e sofrendo com a marcação dura rival.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com destaque para goleiras, Palmeiras e Corinthians empatam no Paulistão Feminino
Futebol Feminino10/11/2025
- Futebol Feminino
Ferroviária x Palmeiras: CBF confirma data, local e horário da Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino07/11/2025
- Futebol Feminino
Final definida! Palmeiras e Ferroviária brigam por título da Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino05/11/2025
Acostumada a ser caçada dentro de campo, Tainá não se intimida com o contato físico. Pelo contrário: vê nisso um sinal de que seu estilo de jogo está funcionando.
— Isso fala muito sobre meu estilo de jogo, de ir para cima. Eu não posso perder a cabeça porque esse é meu estilo de jogo. Quanto mais me batem, mais eu sei que está funcionando, que é o que eu quero — desequilibrar, poder ir pra cima, tentar sair o gol — disse, ao Lance!.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
— E também porque o meu ídolo é o Neymar. Ele joga, ele se diverte e eu me inspiro muito nele. Isso é o que me dá motivação todo jogo. Quanto mais batem, mais eu sei que tá dando certo — completou a camisa 29, que tem passagem pelo Santos.
Em 2025, Tainá soma 27 jogos oficiais, com 43 faltas sofridas (média de 1,6 por partida), 137 dribles certos (5,1 por jogo) e uma eficiência impressionante de 84% nos dribles. Os números são da plataforma Sofascore. Contando os amistosos, são 31 partidas, oito gols e oito assistências.
➡️ Palmeiras anuncia treino aberto para torcida antes de decisão da Copa do Brasil
Palmeiras segue preparação para final da Copa do Brasil Feminina
O Verdão já está classificado no Paulista Feminino com três rodadas de antecedência e, neste domingo (16), às 19h30, enfrenta o Taubaté para manter o ritmo de jogo.
O foco, desta forma, está na final inédita da Copa do Brasil Feminina, marcada para quinta-feira (20), às 15h30, contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Ferroviária e Palmeiras farão a grande final da edição 2025 da Copa do Brasil Feminina.
- Matéria
- Mais Notícias