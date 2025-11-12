Em meio à reta final da temporada, Tainá Maranhão vive um dos melhores momentos de sua carreira com a camisa do Palmeiras. A atacante foi um dos destaques do Derby contra o Corinthians, na última segunda-feira (10), em Barueri — jogo que terminou em 0 a 0, mas teve a jovem como uma das mais incisivas em campo, constantemente levando perigo pelas pontas e sofrendo com a marcação dura rival.

Acostumada a ser caçada dentro de campo, Tainá não se intimida com o contato físico. Pelo contrário: vê nisso um sinal de que seu estilo de jogo está funcionando.

— Isso fala muito sobre meu estilo de jogo, de ir para cima. Eu não posso perder a cabeça porque esse é meu estilo de jogo. Quanto mais me batem, mais eu sei que está funcionando, que é o que eu quero — desequilibrar, poder ir pra cima, tentar sair o gol — disse, ao Lance!.

— E também porque o meu ídolo é o Neymar. Ele joga, ele se diverte e eu me inspiro muito nele. Isso é o que me dá motivação todo jogo. Quanto mais batem, mais eu sei que tá dando certo — completou a camisa 29, que tem passagem pelo Santos.

Em 2025, Tainá soma 27 jogos oficiais, com 43 faltas sofridas (média de 1,6 por partida), 137 dribles certos (5,1 por jogo) e uma eficiência impressionante de 84% nos dribles. Os números são da plataforma Sofascore. Contando os amistosos, são 31 partidas, oito gols e oito assistências.

Palmeiras segue preparação para final da Copa do Brasil Feminina

O Verdão já está classificado no Paulista Feminino com três rodadas de antecedência e, neste domingo (16), às 19h30, enfrenta o Taubaté para manter o ritmo de jogo.

O foco, desta forma, está na final inédita da Copa do Brasil Feminina, marcada para quinta-feira (20), às 15h30, contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Ferroviária e Palmeiras farão a grande final da edição 2025 da Copa do Brasil Feminina.