Ferroviária x Corinthians: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Paulistão Feminino
Confira todas as informações do duelo válido pelo Paulistão Feminino
Ferroviária e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (13), em jogo válido pelo Campeonato Paulista Feminino. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e terá transmissão ao vivo da CazéTV, da HBO Max, do Space e da Record News. ➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video
Ficha do jogo
A Ferroviária já garantiu sua classificação antecipada para o mata-mata do Paulistão. No entanto, o foco principal da equipe está na final da Copa do Brasil Feminina, marcada para o próximo dia 20. Por conta desta decisão nacional, o técnico Léo Mendes deve preservar algumas de suas jogadoras titulares, priorizando o jogo mais importante da temporada.
Líder absoluto da competição com 31 pontos, o Corinthians também já está classificado. A equipe agora busca apenas uma vitória nas rodadas restantes para confirmar a melhor campanha geral da primeira fase. Para esta partida, o técnico Lucas Piccinato deve manter sua estratégia bem-sucedida de rodar o elenco, mantendo o alto desempenho do time.
Tudo sobre o jogo entre Ferroviária e Corinthians pelo Campeonato Paulista Feminino (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Ferroviária x Corinthians
Campeonato Paulista Feminino
📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de novembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)
👁️ Onde assistir: CazéTV
🟨 Arbitragem: -
📺 VAR: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ferroviária (Técnico: Léo Mendes):
Luciana; Rafa Soares, Andressa Pereira, Camila Silva, Fátima Dutra; Katiuscia, Nicoly, Duda Santos, Mylena Carioca; Natália Vendito; Júlia Beatriz
Corinthians (Técnico: Lucas Piccinato):
Lelê; Thais Ferreira, Thaís Regina, Mariza; Gi Fernandes, Letícia Monteiro (Duda Sampaio), Day Rodríguez, Vic Albuquerque, Tamires (Juliete); Zanotti, Jhonson
