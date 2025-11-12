Ferroviária e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (13), em jogo válido pelo Campeonato Paulista Feminino. A bola rola às 18h (de Brasília), no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e terá transmissão ao vivo da CazéTV, da HBO Max, do Space e da Record News. ➡️Clique para assistir à CazéTV via Prime Video

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo FER COR 13ª rodada Campeonato Paulista Data e Hora Quinta-feira, 13 de novembro, às 18h (de Brasília) Local Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

A Ferroviária já garantiu sua classificação antecipada para o mata-mata do Paulistão. No entanto, o foco principal da equipe está na final da Copa do Brasil Feminina, marcada para o próximo dia 20. Por conta desta decisão nacional, o técnico Léo Mendes deve preservar algumas de suas jogadoras titulares, priorizando o jogo mais importante da temporada.

continua após a publicidade

Líder absoluto da competição com 31 pontos, o Corinthians também já está classificado. A equipe agora busca apenas uma vitória nas rodadas restantes para confirmar a melhor campanha geral da primeira fase. Para esta partida, o técnico Lucas Piccinato deve manter sua estratégia bem-sucedida de rodar o elenco, mantendo o alto desempenho do time.

Tudo sobre o jogo entre Ferroviária e Corinthians pelo Campeonato Paulista Feminino (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Ferroviária x Corinthians

Campeonato Paulista Feminino

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de novembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

👁️ Onde assistir: CazéTV

🟨 Arbitragem: -

📺 VAR: -

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviária (Técnico: Léo Mendes):

Luciana; Rafa Soares, Andressa Pereira, Camila Silva, Fátima Dutra; Katiuscia, Nicoly, Duda Santos, Mylena Carioca; Natália Vendito; Júlia Beatriz

Corinthians (Técnico: Lucas Piccinato):

Lelê; Thais Ferreira, Thaís Regina, Mariza; Gi Fernandes, Letícia Monteiro (Duda Sampaio), Day Rodríguez, Vic Albuquerque, Tamires (Juliete); Zanotti, Jhonson

➡️Corinthians segue líder e São Paulo entra no G-4; veja classificação do Paulistão Feminino

Corinthians e Ferroviária se enfrentaram pela Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial