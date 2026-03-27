Patrícia Seteco sofre lesão no joelho e desfalca Ferroviária

Em meio à disputa do Brasileirão Feminino, a Ferroviária convive com um número preocupante de lesões de Ligamento Cruzado Anterior (LCA) no elenco, que já afetam a manutenção de uma base titular. Entre os casos, o de Seteco chama mais atenção pelo contexto e pelo impacto esportivo. O clube não divulgou previsão do retorno dela aos gramados.

continua após a publicidade

Contratada recentemente, a centroavante vinha em processo de adaptação ao clube e ao futebol brasileiro, mas já havia conquistado espaço e sequência como titular. O técnico Léo Mendes classificou o acontecimento como fatalidade.

— A Seteco é uma que nós trouxemos e estava em um processo de adaptação ao clube e ao futebol brasileiro. É muito difícil uma atleta sair do seu continente e conquistar o seu espaço, temos que ter paciência. Foi uma fatalidade (a lesão). Óbvio que vai fazer muita falta pra gente, mas nós temos outras atletas, não com a mesma característica, mas que estavam trabalhando bem também (...) Confio muito nas atletas — disse o treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte no seu time do coração no Brasileirão Feminino

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Patrícia Seteco em campo pela Ferroviária. (Rafael Zocco/Ferroviária)

Além de Seteco, outras jogadoras também enfrentam problemas semelhantes, como Luana e Fogaça, ambas em recuperação de LCA, o que amplia o alerta dentro do clube. A sequência de lesões no joelho, especialmente ligamentares, tem sido uma preocupação recorrente no futebol feminino e, no caso da Ferroviária, já interfere diretamente na competitividade e nas opções da comissão técnica. E

continua após a publicidade

Em um calendário intenso e com jogos decisivos pela frente, a equipe se prepara para enfrentar o Cruzeiro na próxima segunda-feira (30), 21h, na Fonte Luminosa.

➡️ Santos e Ferroviária empatam por 1 a 1 na Vila Belmiro; veja gols