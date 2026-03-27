Cruzeiro e Flamengo vencem no Brasileirão Feminino; veja gols

Dois jogos abriram a 5ª rodada do Brasileirão Feminino nesta quinta-feira (26): o Cruzeiro venceu o Fluminense por 3 a 2 e, mais tarde, foi a vez do Flamengo superar o Juventude por 3 a 1 fora de casa.

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A rodada segue até sábado (28), com Gre-Nal, Botafogo e Corinthians, Santos e Ferroviária, além de outros destaques.

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Cruzeiro vence Fluminense em casa

Cruzeiro e Fluminense se enfrentaram na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), em uma partida que parecia resolvida para a Raposa, que foi para o intervalo com 3 a 0 no placar. Tainara, Gaby Soares e Capelinha marcaram os gols cruzeirenses, mas o Flu reagiu no segundo tempo e balançou as redes com Keké e Sochor. Apesar dos dois gols, o resultado decretou o primeiro revés do Tricolor na temporada.

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Confira os gols do jogo:

Gaby Soares, do Cruzeiro

Tainara, do Cruzeiro

Capelinha, do Cruzeiro

Sochor, do Fluminense

Keké, do Fluminense

Flamengo vence Juventude

O Flamengo teve mais tranquilidade em Caxias do Sul. Laysa Costa marcou dois gols e Cristiane um, enquanto Bell Silva descontou para as Gurias Jaconeras.

Confira melhores momentos da partida entre Flamengo e Juventude:

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