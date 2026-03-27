Cruzeiro e Flamengo vencem no Brasileirão Feminino; veja gols
Equipes chegaram aos 11 pontos e brigam na parte de cima da tabela
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Dois jogos abriram a 5ª rodada do Brasileirão Feminino nesta quinta-feira (26): o Cruzeiro venceu o Fluminense por 3 a 2 e, mais tarde, foi a vez do Flamengo superar o Juventude por 3 a 1 fora de casa.
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A rodada segue até sábado (28), com Gre-Nal, Botafogo e Corinthians, Santos e Ferroviária, além de outros destaques.
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Cruzeiro vence Fluminense em casa
Cruzeiro e Fluminense se enfrentaram na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), em uma partida que parecia resolvida para a Raposa, que foi para o intervalo com 3 a 0 no placar. Tainara, Gaby Soares e Capelinha marcaram os gols cruzeirenses, mas o Flu reagiu no segundo tempo e balançou as redes com Keké e Sochor. Apesar dos dois gols, o resultado decretou o primeiro revés do Tricolor na temporada.
Confira os gols do jogo:
Gaby Soares, do Cruzeiro
Tainara, do Cruzeiro
Capelinha, do Cruzeiro
Sochor, do Fluminense
Keké, do Fluminense
Flamengo vence Juventude
O Flamengo teve mais tranquilidade em Caxias do Sul. Laysa Costa marcou dois gols e Cristiane um, enquanto Bell Silva descontou para as Gurias Jaconeras.
Confira melhores momentos da partida entre Flamengo e Juventude:
Próximos jogos
- Sexta-feira (27): Vitória x Atlético-MG – 15h (CBF TV)
- Sexta-feira (27): Botafogo x Corinthians – 19h (Sportv)
- Sexta-feira (27): Santos x Ferroviária – 19h (N Sports)
- Sexta-feira (27): São Paulo x Palmeiras – 21h30 (Sportv)
- Sábado (28): América-MG x Mixto – 15h (CBF TV)
- Sábado (28): Internacional x Grêmio – 16h (TV Brasil)
- Sábado (28): Red Bull Bragantino x Bahia – 17h (CBF TV)
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