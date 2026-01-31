A volante Ana Flávia chega às Cabulosas em um momento de consolidação do projeto do clube no futebol feminino. Vice-campeão brasileiro e campeão estadual em 2025, o Cruzeiro ampliou o elenco de olho em um calendário mais exigente, que inclui Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e, pela primeira vez, a Copa Libertadores.

continua após a publicidade

Aos 23 anos, Ana Flávia vinha sendo peça frequente no América-MG e agora muda de lado após ter sido vice-campeã estadual justamente diante do Cruzeiro no ano passado. A jogadora assinou contrato por duas temporadas e destacou o peso esportivo da mudança, além do ambiente encontrado no novo clube.

— Chegar ao Cruzeiro representa um passo importante na minha carreira. É um clube de tradição e que vem crescendo no futebol feminino. Espero evoluir dentro e fora de campo e contribuir para os objetivos da temporada — afirmou a volante, que também ressaltou a recepção do elenco e o clima interno nos primeiros dias de trabalho.

continua após a publicidade

A estreia do Cruzeiro na temporada está marcada para fora de casa: as Cabulosas enfrentam o Bahia, no dia 15 de fevereiro, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ambiente do Cruzeiro atraiu a volante

Formada na base das Spartanas, Ana Flávia teve participação constante em 2025, sendo titular em 21 dos 22 jogos disputados pelo América-MG entre Brasileirão, Copa do Brasil e Estadual. O histórico recente ajuda a explicar a aposta do Cruzeiro em uma atleta já adaptada ao futebol nacional e acostumada a decisões.

continua após a publicidade

Sobre atuar em um elenco que entra pressionado por resultados, a volante tratou o cenário com naturalidade e apontou a cobrança como parte do processo competitivo.

— A pressão faz parte de um clube do tamanho do Cruzeiro. Quando existe expectativa, é porque o elenco tem qualidade. Para mim, isso vira motivação para evoluir e estar pronta para ajudar quando for chamada — disse.

Aposte na vitória do Cruzeiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Dentro de campo, Ana Flávia se define pela intensidade e pela entrega, características que se encaixam na proposta de um Cruzeiro que busca manter regularidade ao longo da temporada e competir em diferentes frentes. Individualmente, o foco é ganhar espaço no elenco; coletivamente, a meta é clara.

— O objetivo é crescer como grupo, competir em alto nível e brigar por grandes conquistas, honrando a camisa em cada jogo — completou.