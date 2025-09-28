Vendito comanda vitória da Ferroviária sobre o Santos no Paulistão Feminino
Camisa 9 participou dos dois gols da vitória
Pela décima rodada do Paulistão Feminino, a Ferroviária venceu o Santos por 2 a 1 na manhã de domingo (28). No estádio Jayme Cintra, Vendito e Julia Beatriz garantiram a vitória grená, enquanto Rafa Andrade marcou o santista.
Com o resultado, a Ferrinha se mantém na terceira colocação, encostando no Palmeiras, que joga às 17h30 contra o São Paulo. Já as Sereias da Vila, permanecem em sexto, com nove pontos, cinco de diferença para o Tricolor, que fecha o G4.
Como foi Santos 1 x 2 Ferroviária
Primeiro tempo
Debaixo de um sol forte, o jogo começou devagar, com os times se estudando e trocando passes com paciência. A Ferroviária, que teve mais a posse no campo defensivo, teve a primeira chance em falha de Thaisinha na saída de bola. Micaelly fez o desarme e emendou a finalização, que saiu em tiro de meta.
O ritmo da partida se manteve, com as Guerreiras Grenás controlando as principais ações, mas com pouco volume, tentando ligações diretas e batidas de longa distância. A primeira defesa do jogo foi aos 33, quando Micaelly recebeu na área e bateu cruzado, com força, mas Karen fez a ponte e impediu o gol.
Depois, em erro na saída de bola de Pardal, Mica teve nova chance, ainda mais clara. A camisa 10 invadiu a área e podia finalizar, mas buscou o drible e a marcação tirou o espaço. De canhota, tentou acertar o contrapé de Karen e mesmo com o desvio, a goleira reagiu a tempo. Nos acréscimos, a arqueira santista fez uma sequência de grandes defesas: espalmou um chute de longe Duda, depois o rebote de Myllena e por fim, de Mica.
Segundo tempo
O Santos voltou melhor do intervalo e tomou as iniciativas no segundo tempo. Suzana foi a primeira a exigir de Amanda Coimbra em chute cruzado. No entanto, quem abriu o placar foi a Ferroviária, com gol oportunista de Vendito, após bate-rebate na pequena área, aos 15 minutos. Mas vantagem durou pouco e dois minutos depois, Rafa Andrade igualou o marcador. A atacante recebeu lançamento na área, matou no peito e estufou as redes na saída da goleira.
As mexidas de Leo Mendes surtiram efeito na segunta etapa. Além do gol, Vendito deu a assistência para Julia Beatriz, que entrou no lugar de Barrinha. A camisa 9 lançou a companheira, que ganhou da marcação e bateu com frieza para dar números finais à partida.
