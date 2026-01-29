menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Mudança de ares e 'fim de ciclo': Palmeiras encaminha empréstimo de Veiga

Meio-campista assinará com o clube mexicano por empréstimo, com opção de compra fixada no acordo entre as partes

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 29/01/2026
13:15
Atualizado há 1 minutos
Raphael Veiga comemora seu gol em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores
imagem cameraRaphael Veiga comemora seu gol em Palmeiras x LDU, pela semifinal da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)
  • Mais Notícias

O Palmeiras encaminhou o empréstimo de Raphael Veiga ao América, do México. O negócio ainda não é considerado. Porém, nos bastidores, as partes já acertaram os termos da negociação, que prevê opção de compra em definitivo por parte do clube mexicano.

+ Vitor Roque volta a marcar pelo Palmeiras e avalia empate como satisfatório: 'Vai ajudar'

Na última quinta-feira (29), representantes do jogador procuraram o Palmeiras para sinalizar oficialmente o interesse do América em Veiga, que deu sinal positivo para o prosseguimento das tratativas.

O atleta avalia de forma positiva uma mudança de ares após anos no clube paulista e enxerga o momento como um "fim de ciclo", depois de um período marcado por conquistas, entre elas dois títulos da Copa Libertadores, em 2020 e 2021.

O calendário do futebol mexicano, menos atribulado que o do brasileiro, foi um dos fatores considerados determinantes por Raphael Veiga, que em nenhum momento forçou a transferência do Palmeiras. Com a saída do camisa 23, o clube terá alívio significativo na folha salarial, já que o atleta possui um dos maiores vencimentos do elenco.

A possibilidade de voltar a ser protagonista em um clube relevante no cenário sul-americano foi outro fator fundamental para a decisão de o jogador deixar o Palmeiras. A tendência é de que o negócio seja sacramentado nas próximas horas.

Raphael Veiga durante partida entre Palmeiras e Vitoria
Raphael Veiga durante partida entre Palmeiras e Vitoria, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/GazetaPress)

O meio-campista é o maior artilheiro do Palmeiras neste século, com 109 gols, e também lidera o ranking de gols no Allianz Parque, com 57. O meia integra ainda o grupo dos 10 maiores campeões do clube, com dez títulos, incluindo as duas taças da Libertadores.

