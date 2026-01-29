Mudança de ares e 'fim de ciclo': Palmeiras encaminha empréstimo de Veiga

O Palmeiras encaminhou o empréstimo de Raphael Veiga ao América, do México. O negócio ainda não é considerado. Porém, nos bastidores, as partes já acertaram os termos da negociação, que prevê opção de compra em definitivo por parte do clube mexicano.

continua após a publicidade

+ Vitor Roque volta a marcar pelo Palmeiras e avalia empate como satisfatório: 'Vai ajudar'

Na última quinta-feira (29), representantes do jogador procuraram o Palmeiras para sinalizar oficialmente o interesse do América em Veiga, que deu sinal positivo para o prosseguimento das tratativas.

O atleta avalia de forma positiva uma mudança de ares após anos no clube paulista e enxerga o momento como um "fim de ciclo", depois de um período marcado por conquistas, entre elas dois títulos da Copa Libertadores, em 2020 e 2021.

continua após a publicidade

O calendário do futebol mexicano, menos atribulado que o do brasileiro, foi um dos fatores considerados determinantes por Raphael Veiga, que em nenhum momento forçou a transferência do Palmeiras. Com a saída do camisa 23, o clube terá alívio significativo na folha salarial, já que o atleta possui um dos maiores vencimentos do elenco.

A possibilidade de voltar a ser protagonista em um clube relevante no cenário sul-americano foi outro fator fundamental para a decisão de o jogador deixar o Palmeiras. A tendência é de que o negócio seja sacramentado nas próximas horas.

continua após a publicidade

Raphael Veiga durante partida entre Palmeiras e Vitoria, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/GazetaPress)

O meio-campista é o maior artilheiro do Palmeiras neste século, com 109 gols, e também lidera o ranking de gols no Allianz Parque, com 57. O meia integra ainda o grupo dos 10 maiores campeões do clube, com dez títulos, incluindo as duas taças da Libertadores.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🤑 Aposte no Palmeiras no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.