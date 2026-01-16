A grande final da Supercopa Feminina já tem palco, data e horário definidos. Palmeiras e Corinthians se enfrentam no dia 7 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, em decisão disputada em jogo único. A partida terá transmissão da TV Globo, sportv e GE TV.

O confronto reúne as Brabas, campeãs do Brasileiro Feminino A1, e as Palestrinas, vencedoras da Copa do Brasil Feminina de 2025. O mando de campo ficou com o Palmeiras após sorteio realizado nesta sexta-feira (16), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Por ter sido sorteado primeiro, o clube alviverde será o mandante e levará a decisão para a Arena Barueri, já que o Allianz Parque passa por manutenção.

Como foi a definição do mando entre Palmeiras e Corinthians

O sorteio foi conduzido pelo diretor de competições da CBF, Julio Avellar, na Sala Pelé, e contou com a presença de Iris Sesso, diretora de futebol feminino do Corinthians, e Alberto Simão, diretor executivo de futebol do Palmeiras. Para o Verdão, a final representa a chance de conquistar um título inédito da Supercopa.

— A gente vem de grandes resultados. Sabemos que é um jogo muito complexo, respeitamos muito o nosso adversário, mas estamos preparados e sabemos que temos totais condições de buscar esse primeiro título — afirmou Simão.

Do outro lado, o Corinthians chega embalado pelo histórico recente na competição. As Alvinegras somam três títulos da Supercopa (2022, 2023 e 2024) e foram vice-campeãs na última edição. Antes da decisão nacional, porém, o Timão ainda terá um compromisso de peso: a disputa do Mundial de Clubes Feminino, em Londres, a partir do dia 28 de janeiro.

— A expectativa é bem positiva. Estar nesse ritmo de competições é importante também, é uma coisa que motiva muito o elenco — disse Iris Sesso.

Esta será a primeira edição da Supercopa Feminina disputada em jogo único, reunindo diretamente as campeãs das duas principais competições nacionais do calendário da CBF.

— Houve essa mudança de formato e temos uma expectativa ótima. Que bom que a gente vai poder realizar esse jogo em São Paulo, perto da torcida dos clubes participantes. É importantíssimo esse evento na CBF contando com a presença de ambos os clubes. E que vença o melhor — completou Avellar.