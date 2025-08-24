Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (24/08/2025)
Veja os jogos televisionados deste domingo (24)
- Matéria
- Mais Notícias
Quem joga no futebol hoje? Neste domingo (24), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das séries A, B, C e D do Brasileirão, Premier League, Bundesliga, La Liga, Campeonato Italiano, etc.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Técnico do Barcelona põe fim as comparações com Guardiola: ‘Grande diferença’
Futebol Internacional22/08/2025
- Futebol Internacional
Quem é o ‘clone’ de Haaland, que atua na Alemanha?
Futebol Internacional22/08/2025
- Futebol Internacional
Destaque do Chelsea trava briga judicial com vinícola francesa
Futebol Internacional22/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 24 de agosto de 2025)
Brasileirão Série A
Vasco x Corinthians – 16h – Globo e Premiere
Bahia x Santos – 16h – Globo e Premiere
Fortaleza x Mirassol – 18h30 – Premiere
Juventude x Botafogo – 18h30 – Record, CazéTV e Premiere
São Paulo x Atlético-MG – 20h30 – Sportv e Premiere
➡️Clique para assistir na CazéTV
➡️Clique para assistir no Premiere
Premier League
Everton x Brighton – 10h – Xsports e Disney+
Crystal Palace x Nottingham Forest – 10h – ESPN e Disney+
Fulham x Manchester United – 12h30 – ESPN e Disney+
➡️Clique para assistir no Disney+
La Liga
Osasuna x Valencia – 12h – ESPN 4 e Disney+
Real Sociedad x Espanyol – 14h30 – Disney+
Villarreal x Girona – 14h30 – Disney+
Oviedo x Real Madrid – 16h30 – ESPN e Disney+
Bundesliga
Mainz x Colônia – 10h30 – Canal GOAT e OneFootball
Borussia Mönchengladbach x Hamburgo – 12h30 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Italiano
Como x Lazio – 13h30 – Xsports e Disney+
Cagliari x Fiorentina – 13h30 – Disney+
Juventus x Parma – 15h45 – Disney+
Atalanta x Pisa – 15h45 – Disney+
Brasileirão Série B
Paysandu x Operário-PR – 16h – Disney+
Ferroviária x Volta Redonda – 18h30 – Disney+
Cuiabá x Atlético-GO – 20h30 – ESPN 4 e Disney+
Brasileirão Série C
Itabaiana x Maringá – 16h30 – SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
Londrina x Anápolis – 16h30 – SportyNet+
Retrô x ABC – 19h – DAZN e SportyNet+
Botafogo-PB x Tombense – 19h – SportyNet+
Brasileirão Série D (oitavas)
América-RN x Imperatriz – 16h – Metrópoles (YouTube)
Central x Maranhão – 16h – Metrópoles (YouTube)
Altos x Santa Cruz – 18h – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Japonês
FC Tokyo x Kyoto Sanga – 7h – Xsports e Canal GOAT
Campeonato Escocês
St. Mirren x Rangers – 8h – Canal GOAT
Campeonato Belga
Royal Antuérpia x Mechelen – 8h30 – DAZN
La Louvière x Union Saint-Gilloise – 13h30 – DAZN
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Darmstadt x Hertha Berlin – 8h30 – Canal GOAT e OneFootball
Greuther Fürth x Holstein Kiel – 8h30 – OneFootball
Arminia Bielefeld x Dynamo Dresden – 8h30 – OneFootball
Campeonato Norueguês
Haugesund x Valerenga – 9h30 – OneFootball
Bryne x Stromsgodset – 12h – OneFootball
Molde x Tromso – 14h15 – OneFootball
Copa Paulista
Francana x Monte Azul – 10h – Paulistão (YouTube)
Brasileirão Feminino (semifinal)
São Paulo (F) x Corinthians (F) – 10h30 – Globo e Sportv
Palmeiras (F) x Cruzeiro (F) – 10h30 – TV Brasil
➡️Clique para assistir no Sportv
Campeonato Uruguaio
Progreso x Danubio – 10h30 – Disney+
Cerro x Liverpool – 15h30 – Disney+
Peñarol x River Plate – 18h – Disney+
Montevideo City Torque x Racing – 20h30 – Disney+
Amistoso Internacional Sub-17
Brasil sub-17 x Costa Rica sub-17 – 11h – Metrópoles (YouTube)
Campeonato Holandês
Ajax x Heracles – 11h45 – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Deportivo La Coruña x Burgos – 12h – Disney+
Málaga x Real Sociedad B – 16h30 – Disney+
Campeonato Turco
Trabzonspor x Antalyaspor – 13h – Disney+
Kayserispor x Galatasaray – 15h30 – Disney+
Campeonato Português
Porto x Casa Pia – 14h – Disney+
Braga x AVS – 16h30 – Disney+
MLS
Atlanta United x Toronto – 17h – Apple TV
Charlotte x New York Red Bulls – 20h – Space, HBO Max e Apple TV
Seattle Sounders x Sporting Kansas City – 22h15 – Apple TV
Campeonato Argentino
Boca Juniors x Banfield – 18h15 – Disney+
NWSL
San Diego Wave x Racing Louisville – 21h – Xsports
Campeonato Mexicano
Atlas x América – 22h05 – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Mexicano Feminino
Atlético San Luis (F) x Necaxa (F) – 20h – Disney+
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias