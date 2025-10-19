menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Palmeiras ‘herda’ vaga na Libertadores Feminina em 2026; entenda

Palestrinas retornam à competição de olho no bicampeonato

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 19/10/2025
10:56
Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
imagem cameraPalmeiras disputará a Libertadores Feminina em 2026. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mesmo fora da final do Brasileirão Feminino 2025, o Palmeiras teve motivos para comemorar. O Verdão garantiu vaga na Libertadores Feminina de 2026 ao herdar o lugar do Corinthians, campeão continental no último sábado (18).

continua após a publicidade

Relacionadas

Com isso, o clube alviverde voltará a disputar a principal competição sul-americana de clubes, em busca de repetir o feito de 2022, quando conquistou o título pela primeira vez.

O Cruzeiro, vice-campeão do Brasileirão, também assegurou presença na próxima Libertadores. A equipe mineira ficou com uma das vagas diretas destinadas aos finalistas do campeonato nacional.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Por que o Palmeiras fica com a vaga

O Palmeiras terminou o Brasileirão Feminino na terceira colocação, à frente do São Paulo, quarto colocado. Embora ambas tenham sido eliminadas na semifinal, o Verdão levou vantagem nos critérios de desempenho, em especial saldo de gols.

As Palestrinas encerraram o Brasileirão com 46 gols marcados e 27 sofridos, enquanto o São Paulo marcou 34 e levou 15. Com o Corinthians já classificado automaticamente para a Libertadores Feminina, a vaga remanescente na Libertadores passou ao time seguinte mais bem colocado, garantindo o retorno do Palmeiras à competição continental no próximo ano.

continua após a publicidade

Assim, o Brasil será representado por três clubes: Corinthians (atual campeão), Cruzeiro (vice do Brasileirão) e Palmeiras (terceiro colocado no Brasileirão).

➡️ Palmeiras x Grêmio feminino: onde assistir e escalações

Próximos desafios das Palestrinas

O Palmeiras na disputa de três competições nesta temporada: Ladies Cup, Paulistão Feminino e Copa do Brasil Feminina. O time de Camilla Orlando entra em campo neste domingo (19), contra o Grêmio, às 18h15 (de Brasília), pela final da Ladies Cup 2025, no Estádio Canindé, em São Paulo (SP).

Jogadoras do Palmeiras comemoram classificação à final da The Women's Cup. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Jogadoras do Palmeiras comemoram classificação à final da The Women's Cup, realizado em julho deste ano. (Foto: abio Menotti/Palmeiras)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias