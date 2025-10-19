Mesmo fora da final do Brasileirão Feminino 2025, o Palmeiras teve motivos para comemorar. O Verdão garantiu vaga na Libertadores Feminina de 2026 ao herdar o lugar do Corinthians, campeão continental no último sábado (18).

Com isso, o clube alviverde voltará a disputar a principal competição sul-americana de clubes, em busca de repetir o feito de 2022, quando conquistou o título pela primeira vez.

O Cruzeiro, vice-campeão do Brasileirão, também assegurou presença na próxima Libertadores. A equipe mineira ficou com uma das vagas diretas destinadas aos finalistas do campeonato nacional.

Por que o Palmeiras fica com a vaga

O Palmeiras terminou o Brasileirão Feminino na terceira colocação, à frente do São Paulo, quarto colocado. Embora ambas tenham sido eliminadas na semifinal, o Verdão levou vantagem nos critérios de desempenho, em especial saldo de gols.

As Palestrinas encerraram o Brasileirão com 46 gols marcados e 27 sofridos, enquanto o São Paulo marcou 34 e levou 15. Com o Corinthians já classificado automaticamente para a Libertadores Feminina, a vaga remanescente na Libertadores passou ao time seguinte mais bem colocado, garantindo o retorno do Palmeiras à competição continental no próximo ano.

Assim, o Brasil será representado por três clubes: Corinthians (atual campeão), Cruzeiro (vice do Brasileirão) e Palmeiras (terceiro colocado no Brasileirão).

Próximos desafios das Palestrinas

O Palmeiras na disputa de três competições nesta temporada: Ladies Cup, Paulistão Feminino e Copa do Brasil Feminina. O time de Camilla Orlando entra em campo neste domingo (19), contra o Grêmio, às 18h15 (de Brasília), pela final da Ladies Cup 2025, no Estádio Canindé, em São Paulo (SP).