Palmeiras x Grêmio feminino: onde assistir e escalações

Palmeiras e Grêmio entram em campo neste domingo (19), às 18h15 (de Brasília), pela final da Ladies Cup 2025. Com entrada gratuita, a bola rola no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), com transmissão da Record News, da RedeTV!, do Canal GOAT e da N Sports.

Mais cedo, às 15h05, Peñarol e Gimnasia, equipes que foram superadas pelos brasileiros nas semifinais, se enfrentam na disputa do terceiro lugar.

O Palmeiras garantiu presença na decisão após uma semifinal eletrizante diante do Gimnasia (ARG). O Verdão empatou em 2 a 2 no tempo normal, com gols de Fê Palermo e Brena, e venceu nas penalidades por 7 a 6, com duas defesas da goleira Tainá.

Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar na Ladies Cup. (Foto: Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup)

Atual campeão da Ladies Cup, o Grêmio mostrou força e organização para despachar o Peñarol (URU) com autoridade: 2 a 0, gols de Yamila e um gol contra de Domínguez.

As Mosqueteiras dominaram o jogo desde o início e abriram o placar ainda no primeiro tempo, em rápido contra-ataque concluído por Yamila. No segundo tempo, ampliaram com jogada construída pela direita por Dani Barão, em que a bola desviou na defensora uruguaia e entrou.

Brasil Ladies Cup chega à sua quinta edição em 2025. (Foto: Guilherme Veiga/ Brasil Ladies Cup)

Palmeiras x Grêmio feminino: onde assistir

PALMEIRAS X GRÊMIO FEMININO

Data: domingo, 19 de outubro

Horário: 18h15 (de Brasília)

Onde assistir: Record News, RedeTV!, do Canal GOAT e da N Sports

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Tainá (Kate Tapia); Fê Palermo, Poliana, Campiolo (Pati Maldaner), Espinales; Brena, Andressinha, Rhay Coutinho, Laís Estevam, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

GRÊMIO: Raíssa, Tayla, Amanda Brunner, Camila Pini, Yamila, Camila Arrieta, Mônica Ramos, Dani Barão, Gisele, Bia Santos e Giovaninha. Técnico: Cyro Leães.