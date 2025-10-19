Palmeiras x Grêmio feminino: onde assistir e escalações
Campeão será definido neste domingo (19)
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e Grêmio entram em campo neste domingo (19), às 18h15 (de Brasília), pela final da Ladies Cup 2025. Com entrada gratuita, a bola rola no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), com transmissão da Record News, da RedeTV!, do Canal GOAT e da N Sports.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Dia do médico: a importância da atenção à saúde no futebol feminino
Futebol Feminino18/10/2025
- Futebol Feminino
Rainha da América! Gabi Zanotti é a artilheira da Libertadores Feminina 2025
Futebol Feminino18/10/2025
- Futebol Feminino
Gio Garbelini passará por cirurgia após grave lesão e desfalcará Seleção Feminina
Futebol Feminino17/10/2025
Mais cedo, às 15h05, Peñarol e Gimnasia, equipes que foram superadas pelos brasileiros nas semifinais, se enfrentam na disputa do terceiro lugar.
➡️ Kerolin se pronuncia sobre grave lesão de Gio e critica decisão: ‘Não parece justo’
Ficha do jogo
O Palmeiras garantiu presença na decisão após uma semifinal eletrizante diante do Gimnasia (ARG). O Verdão empatou em 2 a 2 no tempo normal, com gols de Fê Palermo e Brena, e venceu nas penalidades por 7 a 6, com duas defesas da goleira Tainá.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Atual campeão da Ladies Cup, o Grêmio mostrou força e organização para despachar o Peñarol (URU) com autoridade: 2 a 0, gols de Yamila e um gol contra de Domínguez.
As Mosqueteiras dominaram o jogo desde o início e abriram o placar ainda no primeiro tempo, em rápido contra-ataque concluído por Yamila. No segundo tempo, ampliaram com jogada construída pela direita por Dani Barão, em que a bola desviou na defensora uruguaia e entrou.
Palmeiras x Grêmio feminino: onde assistir
- PALMEIRAS X GRÊMIO FEMININO
- Data: domingo, 19 de outubro
- Horário: 18h15 (de Brasília)
- Onde assistir: Record News, RedeTV!, do Canal GOAT e da N Sports
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS: Tainá (Kate Tapia); Fê Palermo, Poliana, Campiolo (Pati Maldaner), Espinales; Brena, Andressinha, Rhay Coutinho, Laís Estevam, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.
GRÊMIO: Raíssa, Tayla, Amanda Brunner, Camila Pini, Yamila, Camila Arrieta, Mônica Ramos, Dani Barão, Gisele, Bia Santos e Giovaninha. Técnico: Cyro Leães.
- Matéria
- Mais Notícias