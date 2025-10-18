Dia do médico: a importância da atenção à saúde no futebol feminino

No Dia do Médico, a atenção à saúde no futebol feminino ganha destaque com a experiência da Dr.ª Flávia Magalhães, médica do esporte e nutricionista que já atuou em grandes competições como Jogos Olímpicos, Copa América e Copa do Mundo. A data é comemorada em 18 de outubro em referência a São Lucas, patrono da medicina.

continua após a publicidade

Na tarde deste sábado (18), a médica palestrou no workshop da Ladies Cup sobre o tema "Saúde e desempenho no futebol feminino: prevenção e performance de atleta". Ao Lance!, ressalta a importância do acompanhamento profissional.

— O médico é uma chave. A gente não pode ser só o curador, tem que trabalhar preventivamente. Se fizermos um bom trabalho desde a base, com meninas e jovens atletas, conseguimos garantir tanto um bom desempenho quanto a longevidade na carreira — diz ela.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Futebol feminino em destaque no dia do médico

Apaixonada pelo futebol feminino e responsável por atender ex-atletas, como Roseli, e jogadoras em atividade, como Tamires, do Corinthians, Flávia vê sua atuação como parte da construção de uma história que ainda está em desenvolvimento.

— Sou muito feliz de ser médica do futebol, especialmente feminino. É uma grande paixão e fico honrada em contribuir para o desenvolvimento e a memória da modalidade — compartilha a médica.

continua após a publicidade

➡️ Exclusivo: jogadoras do São Paulo passam mal após viagem da Libertadores Feminina

Sócia da clínica PontoSer, em São Paulo (SP), Dr.ª Flávia acredita que o cuidado vai muito além do tratamento de lesões.

— Temos que olhar sempre para frente, em um trabalho em equipe, multidisciplinar. Todo mundo precisa de todo mundo, e todos fazem parte dessa engrenagem — destaca. Flávia ressalta que a prevenção, acompanhamento nutricional e atenção ao bem-estar mental são fundamentais para o desenvolvimento das atletas.