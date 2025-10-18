A atacante Kerolin usou as redes sociais para se manifestar sobre a grave lesão sofrida por Gio Garbelini, que fraturou a fíbula e ficará afastada dos gramados, no mínimo, por três meses. Para a jogadora do Manchester City, a pena dada à adversária não foi justa.

Além disso, Kerolin também falou sobre a necessidade de ter mais cuidados para evitar este tipo de situação, que afasta por meses a jogadora do seu trabalho. A atacante também demonstrou apoio à companheira de Seleção Brasileira, que precisou ser cortada dos compromissos de outubro, dando lugar a Debinha.

Gio é peça-chave nos planos do técnico Víctor Martín. Em 11 partidas oficiais da equipe da temporada, a atacante foi usada pelo comandante em 10, sendo titular em oito delas. Além disso, contribuiu com um gol e uma assistência, o que demonstra o bom trabalho que tem feito com o Atlético de Madrid.

Veja o pronunciamento de Kerolin sobre lesão da Gio

Carta sobre cuidado e consciência em campo

Mas acredito que o cuidado é algo muito importante. Tenho plena consciência de que o nosso esporte envolve riscos — afinal, é um jogo de muito contato e competitividade.

Mesmo assim, acredito que a consciência também precisa fazer parte disso. Podemos e devemos nos proteger umas às outras.

Com respeito e carinho

Gio estou contigo ❤️

Sobre a lesão de Gio Garbelini

A atacante Gio Garbelini sofreu grave lesão na partida contra o Manchester United pela Champions League após dura entrada de Janssen e será submetida a cirurgia. Devido à fratura transindesmódica da fíbula, Gio será cortada dos amistosos.

A atualização da situação da brasileira ocorreu na manhã desta sexta-feira. Após a partida, que ocorreu na quinta-feira, inicialmente o clube havia informado se tratar de "trauma no tornozelo esquerdo". No entanto, após exames de imagem foi constatada a fratura na região. Ela precisou ser substituída no jogo e deixou o gramado de maca.

Gio na vitória do Atlético de Madrid sobre o St. Potten (Foto: Reprodução/Atlético de Madrid)

Veja a nota na íntegra do Atlético de Madrid

"Gio sofreu uma fratura transindesmódica da fíbula. Nossa jogadora, que foi substituída no primeiro tempo, passou por exames médicos que confirmaram a extensão da lesão. A jogadora da Seleção Brasileira será operado nos próximos dias e aguarda evolução"