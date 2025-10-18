menu hamburguer
Futebol Feminino

Rainha da América! Gabi Zanotti é a artilheira da Libertadores Feminina 2025

Camisa 10 do Corinthians marcou seis gols na competição

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 18/10/2025
19:47
Capitã e artilheira, Gabi Zanotti levantou a taça de campeã da Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/CONMEBOL)
Capitã e artilheira, Gabi Zanotti levantou a taça de campeã da Libertadores Feminina. (Staff Images Woman/CONMEBOL)
O Corinthians não ficou com o título apenas dentro de campo. A meia-atacante Gabi Zanotti terminou a Libertadores Feminina 2025 como artilheira da competição, com seis gols marcados, sendo decisiva em todas as fases do torneio.

Vivendo grande fase, Zanotti soma 17 gols e duas assistências no ano. Confira todos os gols de Gabi Zanotti na Libertadores Feminina 2025:

  1. 11/10/2025 – Quartas de final: Corinthians 4 x 0 Boca Juniors – marcou 3 gols
  2. 08/10/2025 – Fase de grupos: Santa Fe 0 x 1 Corinthians – marcou 1 gol
  3. 05/10/2025 – Fase de grupos: Corinthians 11 x 0 Always Ready – marcou 1 gol
  4. 02/10/2025 – Fase de grupos: Corinthians 1 x 1 Independiente Dragonas – marcou 1 gol

Total: 6 gols, consolidando Gabi Zanotti como artilheira da competição.

Artilharia da Libertadores Feminina

Atrás de Gabi Zanotti, na vice-liderança do ranking aparece Valencia, atacante do Colo-Colo, com 5 gols. Logo atrás vem Ámbar Torres, meio-campista do Independiente Dragonas, que balançou as redes 3 vezes.

Com 2 gols cada, aparecem Viancha (Santa Fe), Andressa (Ferroviária), Letícia Monteiro (Corinthians), Ariel Godoi (Corinthians), Thaís Regina (Corinthians) e Jhonson (Corinthians), mostrando o poder ofensivo do Timão durante a campanha vitoriosa.

Como foi o título do Corinthians

O Corinthians garantiu o hexacampeonato da Libertadores Feminina na tarde deste sábado (18), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. Em uma final equilibrada contra o Deportivo Cali, a partida terminou 0 a 0 no tempo normal, e o título foi decidido nas penalidades.

As Brabas venceram por 5 a 3, com gols de Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thaís Ferreira, Mariza e Jhonson, enquanto o time colombiano desperdiçou uma cobrança com Ibargüen. Com a conquista, o Corinthians fechou o torneio continental em primeiro lugar, seguido de Deportivo Cali, Ferroviária e Colo-Colo, reforçando a hegemonia do clube no futebol feminino sul-americano.

➡️ VÍDEO: torcida do Corinthians comemora título da Libertadores na Neo Química Arena

Final Libertadores Feminina
Gabi Zanotti durante Corinthians x Deportivo Cali, na final da Libertadores Feminina 2025. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

