O Corinthians não ficou com o título apenas dentro de campo. A meia-atacante Gabi Zanotti terminou a Libertadores Feminina 2025 como artilheira da competição, com seis gols marcados, sendo decisiva em todas as fases do torneio.

Vivendo grande fase, Zanotti soma 17 gols e duas assistências no ano. Confira todos os gols de Gabi Zanotti na Libertadores Feminina 2025:

11/10/2025 – Quartas de final: Corinthians 4 x 0 Boca Juniors – marcou 3 gols 08/10/2025 – Fase de grupos: Santa Fe 0 x 1 Corinthians – marcou 1 gol 05/10/2025 – Fase de grupos: Corinthians 11 x 0 Always Ready – marcou 1 gol 02/10/2025 – Fase de grupos: Corinthians 1 x 1 Independiente Dragonas – marcou 1 gol

Total: 6 gols, consolidando Gabi Zanotti como artilheira da competição.

Artilharia da Libertadores Feminina

Atrás de Gabi Zanotti, na vice-liderança do ranking aparece Valencia, atacante do Colo-Colo, com 5 gols. Logo atrás vem Ámbar Torres, meio-campista do Independiente Dragonas, que balançou as redes 3 vezes.

Com 2 gols cada, aparecem Viancha (Santa Fe), Andressa (Ferroviária), Letícia Monteiro (Corinthians), Ariel Godoi (Corinthians), Thaís Regina (Corinthians) e Jhonson (Corinthians), mostrando o poder ofensivo do Timão durante a campanha vitoriosa.

Como foi o título do Corinthians

O Corinthians garantiu o hexacampeonato da Libertadores Feminina na tarde deste sábado (18), no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina. Em uma final equilibrada contra o Deportivo Cali, a partida terminou 0 a 0 no tempo normal, e o título foi decidido nas penalidades.

As Brabas venceram por 5 a 3, com gols de Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thaís Ferreira, Mariza e Jhonson, enquanto o time colombiano desperdiçou uma cobrança com Ibargüen. Com a conquista, o Corinthians fechou o torneio continental em primeiro lugar, seguido de Deportivo Cali, Ferroviária e Colo-Colo, reforçando a hegemonia do clube no futebol feminino sul-americano.

