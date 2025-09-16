O Palmeiras encerrou, nesta terça-feira (16), a preparação para mais um jogo decisivo na temporada. Nesta quarta-feira (17), as Palestrinas encaram o América-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025, em busca da classificação inédita para a próxima fase da competição nacional. A bola rola às 19h (horário de Brasília), na Arena Barueri.

Será apenas a segunda partida do Verdão na história do torneio, já que esta é a primeira participação do clube na Copa do Brasil. Nas quartas de final, goleou o Avaí por 4 a 0 e avançou de fase.

Será a retomada do Palmeiras em jogos oficiais após golear o Realidade Jovem no Paulistão e ser eliminado pelo Cruzeiro, na semifinal do Brasileirão Feminino. A treinadora Camilla Orlando aproveitou o período de treinamentos para focar em entrosamentos, trabalhos táticos e recuperação de atletas.

O provável time tem Tapia, Pati Maldaner, Poliana, Carla, Fê Palermo, Joselyn Espinales, Ingryd, Brena, Andressinha, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres.

Camilla Orlando durante treino do Palmeiras. (Foto: Paloma Cassiano / Palmeiras)

Retrospecto de Palmeiras x América-MG

O retrospecto é favorável: em dois confrontos contra o América-MG, o Palmeiras venceu ambos, incluindo o último duelo no Brasileiro, quando superou as mineiras por 2 a 1, com gols de Isadora e Amanda Gutierres. A própria Isadora, além da goleira Tainá Borges, reencontra o ex-clube em um jogo especial.

➡️ Palmeiras anuncia ingresso gratuito para decisão da Copa do Brasil Feminina

Como retirar ingressos para a partida

O resgate dos ingressos começa teve início na última quinta-feira (11), às 12h, pelo site palmeiras.soudaliga.com.br, com acesso feito por reconhecimento facial. Para a torcida palmeirense, o acesso será pelo Setor C1, Portão 15 (Rua Santos Dumont, 365).

Já os visitantes devem retirar os ingressos pelo mesmo site e entrar pelo Setor D, Portão 11 (Rua Olavo Bilac, 266). Não haverá venda de ingressos nas bilheterias.