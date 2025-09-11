O Palmeiras recebe o América-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina na próxima quarta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Os torcedores terão acesso às arquibancadas de forma gratuita, mediante retirada de ingresso.

Não é a primeira vez que a diretoria alviverde opta pela gratuidade em jogos do time feminino. A iniciativa se repetiu em jogos recentes, a exemplo do duelo com o Cruzeiro, na semifinal do Brasileirão, e contra o Realidade Jovem, pelo Paulistão Feminino.

Como conseguir ingresso

O resgate dos ingressos começa teve início nesta quinta-feira (11), às 12h, pelo site palmeiras.soudaliga.com.br, com acesso feito por reconhecimento facial. Para a torcida palmeirense, o acesso será pelo Setor C1, Portão 15 (Rua Santos Dumont, 365).

Já os visitantes devem retirar os ingressos pelo mesmo site e entrar pelo Setor D, Portão 11 (Rua Olavo Bilac, 266). Não haverá venda de ingressos nas bilheterias.

Desafios do Palmeiras

Após ser eliminado pelo Cruzeiro no Brasileirão Feminino, o Palmeiras tem três competições confirmadas para o segundo semestre: o Paulistão Feminino e a Copa do Brasil, que estão em andamento, e a Ladies Cup, torneio amador que inicia em outubro.

No estadual, o Alviverde está na vice-liderança, com 16 pontos em oito jogos, atrás do Corinthians. O próximo jogo será na segunda-feira (22), às 20h, contra a Ferroviária, em Araraquara.

Pela Copa do Brasil Feminina, superou o Avaí Kindermann na terceira fase, fora de casa, por 4 a 0. Agora, recebe o América-MG na Arena Barueri.

Já a Ladies Cup será realizada entre os dias 16 e 19 de outubro, no Estádio Canindé, em São Paulo (SP), com participação do Palmeiras, Grêmio, Peñarol (URU) e Gimnasia y Esgrima (ARG).