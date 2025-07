O Palmeiras volta a campo neste domingo (3), às 11h, para enfrentar o Corinthians no Parque São Jorge, em São Paulo. Atual campeão, o time alviverde tenta manter a liderança do Paulistão Feminino.

Durante a pausa para a Data Fifa, as Palestrinas disputaram dois torneios de intertemporada: a Teal Rising Cup, nos Estados Unidos, e a The Women’s Cup, na qual ficaram com o vice-campeonato após derrota para o Racing Louisville, time norte-americano que disputa a National Women's Soccer League (NWSL), primeira divisão do futebol feminino dos Estados Unidos.

Amanda Gutierres não joga Derby

A centroavante Amanda Gutierres, artilheira alviverde na temporada, não joga o clássico no domingo. Ela estará retornando ao Brasil após disputar a final da Copa América Feminina entre Brasil e Colômbia, um dia antes, no sábado (3). Além dela, a lateral Fê Palermo, que também defende a amarelinha, não atua no domingo.

Maior artilheira do futebol feminino do Palmeiras, Amanda Gutierres comemora mais um gol pelo Brasileirão. (Foto: Rebeca Reis/Staff Images Woman/ CBF)

Palmeiras reforça equipe durante Data Fifa

O Palmeiras foi um dos times mais ativos no mercado desde a pausa das competições oficiais. A diretoria alviverde anunciou, no período, quatro nomes para a sequência da temporada.

A zagueira Emily Carvalho, de 23 anos, retorna ao Brasil após passagem pelo Madrid CFF, da Espanha, e defenderá o Palmeiras. A atacante Anny Marabá, que estava no Internacional, chega por empréstimo, assim como a jovem promessa colombiana Ana María Guzmán, que pertence a Bayern de Munique. Já a goleira Tainá, ex-América Mineiro, vem de forma definitiva após fazer uma boa primeira fase pelo Coelho.

Corinthians x Palmeiras feminino