Palmeiras e Red Bull Bragantino empatam pelo Paulistão feminino

O Red Bull Bragantino recebeu o Palmeiras na manhã deste domingo (22), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 4ª rodada do Paulistão feminino. O jogo terminou em 2 a 2, com gols de Thayslane e Ana Carla, para o time da casa, e Tainá Maranhão e Brena Carolina, para as palestrinas.

O Palmeiras assume temporariamente a liderança, com 10 pontos, enquanto o Red Bull Bragantino sobe para a quarta colocação, com quatro pontos.

Como foi Palmeiras e Bragantino

O time de Bragança começou melhor a partida e inaugurou o placar aos 28 minutos, com Thayslane. A atacante interceptou passe, disparou em velocidade e bateu na saída de Kate Tapia. No fim do primeiro tempo, Ana Clara cabeceou firme e fez 2 a 0 Bragantino.

O segundo tempo começou com o Palmeiras indo para cima. Aos 17 minutos, Tainá Maranhão recebeu de Brena e chutou cruzado, marcando o primeiro gol alviverde no jogo. O empate veio aos 31, com Brena driblando Thalya e deixando tudo igual. O jogo seguiu acirrado até o fim, mas ficou no 2 a 2.

A fase de Tainá Maranhão no Palmeiras

Camisa 29 do Palmeiras, Tainá Maranhão conquistou a confiança de Camilla Orlando e assumiu posição no ataque palmeirense. Ao lado de Amanda Gutierres, ela aprimorou a qualidade de ser decisiva e soma oito assistências e dois gols em 18 partidas.

No jogo contra o Bragantino, além do gol, teve grande chance na primeira etapa, aos 27 minutos, com chute fora da área. Com passagens por Internacional, Cruzeiro e Santos, Maranhão chegou na temporada 2024 no clube, e jogou no Sub-20, mas logo foi chamada para a equipe principal.

Tainá Maranhão marcou golaço pelo Palmeiras. (Foto: Staff Images Woman/CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS FEMININO - 4ª RODADA DO PAULISTÃO

🏆Paulistão feminino - 4ª rodada 📆 Data e horário: domingo (22), às 10h (horário de Brasília) 📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista ⚽ Gols: Thayslane e Ana Carla (Bragantino) e Taina Maranhão e Brena Carolina (Palmeiras)

Próximos desafios

As equipes voltam a campo pelo Paulistão em agosto, após a parada para a Data-Fifa. O Palmeiras enfrenta o Corinthians fora de casa, enquanto o Red Bull Bragantino joga com a Ferroviária.