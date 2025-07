O Corinthians segue em preparação para o Derby contra o Palmeiras, marcado para o próximo domingo (3), às 11h, no Parque São Jorge. A partida, válida pela 5ª rodada do Paulistão Feminino, pode valer a liderança da competição para as Brabas.

Nesta semana, a equipe iniciou os treinos na terça-feira (29) e segue até o sábado (2), com atividades físicas, técnicas e táticas. Atualmente, o Timão ocupa a segunda colocação na tabela, com nove pontos, três vitórias e uma derrota, esta última para o São Paulo, antes da pausa para a Data Fifa. O Palmeiras lidera a competição.

Corinthians terá desfalques no clássico

As Brabas não contarão com as atletas convocadas para a Seleção Brasileira na Copa América Feminina: Jheniffer, Vitória Yaya, Duda Sampaio e Mariza estão fora da partida.

Com essas ausências, o técnico Lucas Piccinato deve apostar em jogadoras que participaram da Teal Rising Cup, torneio de intertemporada no qual o Corinthians ficou com o vice-campeonato. Tamires, Eudimilla, Jaqueline, Gabi Zanotti e Gi Fernandes devem aparecer entre as titulares.

Timão aproveita pausa e vai ao mercado

Em julho, o Corinthians contratou a atacante Ivana Fuso, de 24 anos, ex-Birmingham, da Inglaterra. Natural de Salvador, a atleta joga como ponta, podendo atuar no lado direito ou esquerdo do campo ofensivo.

Com passagem pela Seleção Brasileira, Fuso jogou o Mundial Sub-17 pela amarelinha e fez carreira no exterior, com experiências no futebol alemão e inglês, inclusive no Manchester United.

Corinthians x Palmeiras feminino