O Palmeiras foi valente, mas perdeu para o Racing Louisville, dos Estados Unidos, nos pênaltis e ficou com o vice-campeonato da The Women's Cup nesta quinta-feira (24), na Arena Barueri, em Barueri (SP). As norte-americanas venceram por 3 a 2 nas penalidades após empate no tempo regulamentar por 1 a 1, com gols de Emma Scars (Racing) e Brena (Palmeiras).

A The Women’s Cup é uma plataforma global de futebol feminino criada em 2021, nos Estados Unidos. É a primeira vez que ela ocorre no Brasil e teve o Palmeiras como anfitrião.

Como foi Palmeiras e Racing Louisville

O jogo começou em ritmo intenso na Arena Barueri. Com menos de um minuto, Sonis arriscou de longe, mas Tainá apenas acompanhou a bola sair. O Palmeiras teve dificuldades na saída de bola e sofreu com a pressão alta do Racing Louisville, que adiantou suas linhas e forçou o erro alviverde nos primeiros minutos.

Aos cinco, Tainá Maranhão arrancou do meio-campo, passou por três marcadoras e quase abriu o placar em jogada individual. O Racing respondeu com jogadas velozes pelo lado direito e cruzamentos constantes na área, buscando pressionar com força física e intensidade.

Aos 29, Tainá Maranhão voltou a assustar em chute cruzado, que passou muito perto da trave. Mas o gol veio para o lado visitante: aos 38, Emma Scars dominou com a esquerda, driblou e bateu de direita para abrir o placar. Os acréscimos foram agitados, mas sem mudança no marcador. Tainá Maranhão foi a jogadora mais incisiva do Palmeiras no primeiro tempo.

A segunda etapa começou com outra postura do time de Camilla Orlando, com linhas mais altas e sufocando a saída de bola do Racing. Aos sete minutos, Brena recebeu cruzamento na área, subiu mais alto que as norte-americanas e deixou tudo igual no placar.

O Palmeiras cresceu na partida e melhorou seu repertório ofensivo. Andressinha tentou chute de longe e deu trabalho para a goleira Bloomer. Soll também teve grande chance, mas desperdiçou.

Com maior encaixe, as alviverdes fizeram jogo duro, apostando na velocidade e em jogadas individuais. Apesar de chances dos dois lados, o Palmeiras fez um segundo tempo melhor, mas o jogo terminou empatando em 1 a 1. Sem prorrogação, o título foi definido nas penalidades, e as americanas levaram a melhor por 3 a 2, com pênalti final perdido por Tainá Maranhão.

Próximos jogos do Palmeiras feminino

As palestrinas voltam a campo no clássico contra o Corinthians, no domingo (3), às 11h (horário de Brasília), pelo Paulistão Feminino. Já pelo Paulistão, enfrentam o Flamengo no domingo (10), às 10h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final. A volta será no domingo (17), com mando do Palmeiras.