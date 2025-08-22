O Palmeiras recebe o Cruzeiro neste domingo (24), às 10h30, pela ida da semifinal do Brasileirão Feminino, na Arena Barueri, em Barueri (SP). A entrada é gratuita e os ingressos poderão ser resgatados desde quinta-feira (21), às 12h, no site palmeiras.soudaliga.com.br, com acesso por reconhecimento facial.

Torcedores do Palmeiras entram pelo Setor C1, no Portão 15, na Rua Santos Dumont, 365. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias.

Já a torcida do Cruzeiro (visitante) poderá fazer o resgate a partir de sexta-feira (22), também às 12h, pelo mesmo site. O acesso será pelo Setor D, Portão 11, na Rua Olavo Bilac, 266.

Do outro lado da chave, São Paulo e Corinthians por vaga na final do Brasileirão Feminino. As equipes se enfrentam na Arena Pacaembu também neste domingo (24), com mando de campo tricolor.

Palmeiras reencontra o Cruzeiro

Será o segundo encontro entre Palmeiras e Cruzeiro nesta edição do Brasileirão Feminino. Na primeira fase, a Raposa levou a melhor com gol de Marília, pela 12ª rodada, após falha da goleira Kate Tapia.

O Palmeiras está classificado após eliminar o Flamengo por 3 a 0 no último domingo (17), na Arena Barueri, pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. Tainá Maranhão abriu o placar, Brena e Amanda Gutierres ampliaram.

O Cruzeiro se classificou para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 0, também no domingo (17), na Arena Independência. É a primeira vez que as Cabulosas, que fizeram a melhor campanha da fase inicial, chegam à semifinal da competição.

