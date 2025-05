Com gol de Marília no começo da partida, o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta quinta-feira (22), pela 12ª rodada do Brasileirão feminino. As Cabulosas têm dez vitórias e dois empates na competição.

O Cruzeiro chega aos 32 pontos com o melhor desempenho da sua história na primeira divisão. Fora de casa, na Arena Barueri, abriu o placar após falha de saída de bola da goleira Kate Tapia. A arqueira palmeirense saiu de ambulância após choque com adversária, nos acréscimos da partida.

O Palmeiras tentou até o fim, com proposta ofensiva de Camilla Orlando, mas não foi suficiente para chegar ao empate. As palestrinas estacionam na sexta colocação, dentro da zona de classificação.

A campanha no Brasileirão feminino

Sob comando do técnico Jonas Urias, o time feminino do Cruzeiro começou o Campeonato Brasileiro com vitória diante do Grêmio por 4 a 3. Na segunda rodada, venceu o Fluminense, fora de casa, por 2 a 1, mostrando força como visitante.

Ao longo do campeonato, empatou com o São Paulo, por 1 a 1, e com o Flamengo, pelo mesmo placar. Até o momento, marcou 27 gols e sofreu nove, e é dono da melhor defesa da competição.

Cruzeiro segue invicto no Brasileirão feminino 2025. (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Próximos jogos do Cruzeiro

13ª rodada – 07/06, 21h – Real Brasília x Palmeiras – Gregorão

14ª rodada – 13/06, 21h – Palmeiras x Fluminense – Gregorão

15ª rodada – 18/06, 15h – Sport x Palmeiras – Ilha do Retiro

Próximos jogos do Palmeiras