Palmeiras libera entrada gratuita em duelo contra o Corinthians pelo Paulistão Feminino
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (10), às 20h
O Palmeiras recebe o Corinthians nesta segunda-feira (10), às 20h (horário de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, pela 12ª rodada da primeira fase do Paulistão Feminino. A entrada será gratuita, com resgate de ingressos disponível desde sexta-feira (7), pelo site palmeiras.soudaliga.com.br, com acesso via reconhecimento facial.
O clássico terá torcida única do Palmeiras, com acesso pelo Setor C1, no Portão 15, na Rua Santos Dumont, 365. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias.
Derby será o terceiro confronto do ano
Na disputa pelo topo da tabela, Corinthians e Palmeiras seguem próximos. O Timão lidera com 30 pontos, enquanto o Verdão soma 25.
Esta será a terceira partida entre as equipes na temporada. No primeiro confronto, em 12 de abril, no Parque São Jorge, as Palestrinas venceram de virada por 2 a 1 pelo Brasileiro. Já no segundo, em 3 de agosto, as corintianas levaram a melhor por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista.
Palmeiras x Corinthians: onde assistir
- 📅 Data: segunda-feira (10), às 20h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
- 📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner, Espinales; Brena, Andressinha, Rhay Coutinho, Laís Estevam, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Rosana Augusto.
CORINTHIANS: Lelê (Nicole); Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires (Juliete); Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Vic Albuquerque; Letícia Monteiro (Jhonson) e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato.
