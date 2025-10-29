Corinthians: Dorival e Soldado acompanham treino do time feminino
Brabas lideram o Paulistão Feminino
Nesta quarta-feira (29), o técnico Dorival Jr. e Fabinho Soldado, executivo de futebol masculino, acompanharam parte do treinamento das Brabas, do Corinthians, no CT Joaquim Grava. A visita contou com a recepção da diretora Iris Sesso e do técnico Lucas Piccinato.
O time segue focado na preparação para a reta final do Paulistão Feminino, trabalhando ajustes táticos e físicos para manter o ritmo competitivo e buscar bons resultados nas próximas partidas. A presença da comissão masculina reforça a integração entre as áreas do clube.
Corinthians terá o Paulistão Feminino pela frente
Após conquistar o Brasileirão Feminino e a Libertadores, o Timão lidera a primeira fase do Paulistão Feminino com folga. Após 10 rodadas, as Brabas somam 27 pontos, com nove vitórias, um empate e 26 gols marcados, mantendo um saldo de 21 gols e aproveitamento de 90%.
O time se mantém isolado na ponta da tabela e mira a sequência da competição, começando neste sábado (1º) contra o São Paulo no Parque São Jorge, buscando consolidar a liderança e garantir vantagem na reta final da fase classificatória.
Nos próximos jogos, o Corinthians terá confrontos importantes contra Palmeiras e Ferroviária, que podem definir o cenário das semifinais. Confira agenda do Timão nos últimos quatro jogos da fase de grupos:
- 01/11, Sábado, 11:00 – Corinthians x São Paulo (Parque São Jorge)
- 08/11, Sábado, 11:00 – São Paulo x Taubaté (Cícero de Souza Marques)
- 10/11, Segunda, 20:00 – Palmeiras x Corinthians (Parque São Jorge)
- 12/11, Quarta, 20:00 – Ferroviária x Corinthians (João Mendes Athayde)
- 16/11, Domingo, 11:00 – Corinthians x Realidade Jovem (Parque São Jorge)
