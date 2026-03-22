O Palmeiras não tomou conhecimento do Vitória e aplicou uma goleada por 6 a 0 neste domingo, mas o placar elástico não foi o único destaque no Allianz Parque. A partida levou 4.244 torcedores às arquibancadas, garantindo o segundo maior público do Brasileirão Feminino 2026 até aqui.

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O número só fica atrás do duelo entre Corinthians e Fluminense, que reuniu 5.081 pessoas na Neo Química Arena, pela segunda rodada, no dia 20 de fevereiro.

Apesar da boa marca palmeirense, a rodada ainda não está encerrada, logo, o ranking pode ser modificado. O destaque é o duelo entre Corinthians e América-MG, na Neo Química Arena, nesta segunda (23), às 21h.

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Maiores públicos do Brasileirão Feminino 2026

1 . 5.081 torcedores – Corinthians 2x2 Fluminense – Neo Química Arena (2ª rodada) 2 . 4.244 – Palmeiras 6x0 Vitória – Allianz Parque (4ª rodada) 3 . 2.006 – Santos 2x1 Grêmio – Vila Belmiro 4 . 1.856 – Cruzeiro 3x1 Atlético Mineiro – Arena do Jacaré 5 . 971 – Cruzeiro 1x1 Santos – Arena do Jacaré 6 . 932 – Mixto 1x1 Flamengo – Dutrinha 7 . 754 – Grêmio 1x2 Palmeiras – Francisco Novelletto Neto 8 . 697 – Palmeiras 3x2 Corinthians – Arena Barueri 9 . 605 – Atlético Mineiro 0x1 Corinthians – Arena MRV 10 . 346 – Ferroviária 2x1 Botafogo – Fonte Luminosa

➡️ No Allianz Parque, Palmeiras atropela Vitória e segue líder do Brasileirão Feminino

Próximos jogos e onde assistir

Bragantino x Juventude – 22/03, 17h - CBF TV

Fluminense x São Paulo – 23/03, 20h - Sportv

Corinthians x América-MG – 23/03, 21h - TV Brasil