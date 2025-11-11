Palmeiras anuncia treino aberto para torcida antes de decisão da Copa do Brasil
Palmeiras enfrenta a Ferroviária na final do torneio
- Matéria
- Mais Notícias
O time feminino do Palmeiras realizará um treino aberto à torcida no próximo sábado (15), às 9h30, no Centro de Treinamento do Futebol Feminino, localizado no Estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo (SP), cidade localizada a cerca de 79 km da capital paulista.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com destaque para goleiras, Palmeiras e Corinthians empatam no Paulistão Feminino
Futebol Feminino10/11/2025
- Futebol Feminino
Ferroviária x Palmeiras: CBF confirma data, local e horário da Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino07/11/2025
- Futebol Feminino
Final definida! Palmeiras e Ferroviária brigam por título da Copa do Brasil Feminina
Futebol Feminino05/11/2025
A entrada é gratuita, e o acesso será feito pelo portão lateral (quadra de areia) do estádio. Esta será a terceira vez que o Palmeiras realiza um treino aberto para a torcida — os anteriores foram realizados em 2020, no Allianz Parque.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Próximos desafios do Palmeiras feminino
O Verdão já está classificado no Paulista Feminino com três rodadas de antecedência e, neste domingo (16), às 19h30, enfrenta o Taubaté para manter o ritmo de jogo.
O foco, desta forma, está na final inédita da Copa do Brasil Feminina, marcada para quinta-feira (20), às 15h30, contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Ferroviária e Palmeiras farão a grande final da edição 2025 da Copa do Brasil Feminina.
➡️ Com destaque para goleiras, Palmeiras e Corinthians empatam no Paulistão Feminino
O mando de campo foi decidido por sorteio nesta quinta-feira (6), na sede da CBF, e colocou as Guerreiras Grenás diante da sua torcida em busca do bicampeonato da competição.
O Palmeiras carimbou a vaga com autoridade ao golear o São Paulo por 4 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner marcaram os gols da noite, em atuação dominante das Palestrinas.
- Matéria
- Mais Notícias