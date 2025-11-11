menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Palmeiras anuncia treino aberto para torcida antes de decisão da Copa do Brasil

Palmeiras enfrenta a Ferroviária na final do torneio

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/11/2025
05:40
Time feminino do Palmeiras comemora gol. (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)
imagem cameraTime feminino do Palmeiras comemora gol. (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O time feminino do Palmeiras realizará um treino aberto à torcida no próximo sábado (15), às 9h30, no Centro de Treinamento do Futebol Feminino, localizado no Estádio Nelo Bracalente, em Vinhedo (SP), cidade localizada a cerca de 79 km da capital paulista.

continua após a publicidade

Relacionadas

A entrada é gratuita, e o acesso será feito pelo portão lateral (quadra de areia) do estádio. Esta será a terceira vez que o Palmeiras realiza um treino aberto para a torcida — os anteriores foram realizados em 2020, no Allianz Parque.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Próximos desafios do Palmeiras feminino

O Verdão já está classificado no Paulista Feminino com três rodadas de antecedência e, neste domingo (16), às 19h30, enfrenta o Taubaté para manter o ritmo de jogo.

continua após a publicidade

O foco, desta forma, está na final inédita da Copa do Brasil Feminina, marcada para quinta-feira (20), às 15h30, contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Ferroviária e Palmeiras farão a grande final da edição 2025 da Copa do Brasil Feminina.

➡️ Com destaque para goleiras, Palmeiras e Corinthians empatam no Paulistão Feminino

O mando de campo foi decidido por sorteio nesta quinta-feira (6), na sede da CBF, e colocou as Guerreiras Grenás diante da sua torcida em busca do bicampeonato da competição.

continua após a publicidade

O Palmeiras carimbou a vaga com autoridade ao golear o São Paulo por 4 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Ingryd, Brena, Andressinha e Pati Maldaner marcaram os gols da noite, em atuação dominante das Palestrinas.

Palmeiras recebe o Sport pela Copa do Brasil Feminina. (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)
Palmeiras é finalista da Copa do Brasil Feminina. (Foto: Guilherme Veiga/Ag.Paulistão)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias