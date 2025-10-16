O Flamengo comunicou a saída da treinadora Rosana Augusto, que assumiu o cargo em abril de 2025. Na nota publicada, o clube afirmou que o planejamento de 2026 passará por uma "readequação financeira" e reforçou a intenção de usar jogadoras da base no time profissional.

continua após a publicidade

➡️Saída de Rosana e Cristiane na mira: Flamengo deve parar de investir no futebol feminino

A saída da treinadora foi recebida com tristeza por pessoas do clube, que elogiaram o trabalho e o convívio. O contrato de Rosana era válido até o final de 2026 e foi rescindido em comum acordo, segundo o comunicado.

Além disso, o Flamengo confirmou que já existe um substituto para o cargo. De acordo com o "Flazoeiro", o clube tem conversas bem avançadas com o técnico Celso Silva, que atualmente comanda o time sub-20 do São Paulo e já treinou a equipe masculina, sendo campeão da Copinha. Outros nomes também estão na mesa.

continua após a publicidade

O próximo compromisso do time é pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, no sábado (18), contra o Heips, na Gávea. Quem comandará o time é o auxiliar fixo do clube, Ney Mello.

Destino de Rosana

A saída de Rosana do Flamengo já liga o alerta para o destino da treinadora. Atualmente, o Palmeiras está no mercado em busca de um nome para comandar a equipe após a ida de Camilla Orlando para a Seleção Feminina Sub-20. Cargo que antes foi ocupado justamente por Rosana até ser anunciada no Rubro-Negro em abril deste ano.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Flamengo de Rosana em 2025

O time iniciou a temporada com Mauricio Salgado, que comandou o time até as semifinais da Supercopa Feminina, em que foi eliminado pelo São Paulo, e em praticamente toda a Copa Rio, da qual o Flamengo foi campeão. O jogo decisivo foi no dia 23 de abril, um dia depois de Rosana ser anunciada, fazendo com que estreasse já com título e vitória no clássico sobre o Fluminense.

Quando assumiu, o Brasileirão estava em andamento e foi possível obsrvar uma melhora no desempenho do time, que ficou em quinto lugar, perdendo para o Palmeiras nas quartas de final. No Carioca, que iniciou no segundo semestre, o Flamengo está em segundo lugar, com o melhor ataque da competição.

Leia a nota do Flamengo na íntegra

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a treinadora Rosana Augusto não estará mais à frente da equipe profissional de futebol feminino após decisão em comum acordo. O Flamengo agradece à técnica pelos serviços prestados ao longo do período e deseja muito sucesso na sequência da carreira. Em breve, o substituto no comando será anunciado. O planejamento para 2026 já está em andamento e haverá uma readequação do orçamento.

Reforçando o DNA ‘Craque o Flamengo faz em casa’, o Rubro-Negro seguirá apostando em jovens formadas na base, como aconteceu com as zagueiras Barraca e Núbia, a lateral-direita Ana Laura, a lateral-esquerda Diovanna, a volante Letícia, a meia-atacante Mariana e as atacantes Duda Rodrigues e Laysa na atual temporada. Vale ressaltar que nos últimos anos, o Flamengo venceu a primeira edição da Copinha, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e duas vezes o Estadual Sub-20."

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo