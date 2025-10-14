Olho nela, Arthur: Letícia Monteiro, a nova engrenagem do meio-campo do Corinthians
Meio-campista tem ganhado minutagem com Lucas Piccinato
Letícia Monteiro chegou ao Corinthians nesta temporada cercada de expectativa e vem correspondendo com atuações cada vez mais consistentes. Aos 23 anos, a meio-campista ofensiva, formada no futebol nordestino e destaque no Internacional, começa a se firmar sob o comando de Lucas Piccinato e já merece atenção da comissão técnica da Seleção Brasileira, embora seja cedo para uma convocação.
A fase da meia é tema da seção do Lance!, “Olho nela, Arthur”, que destaca semanalmente atletas em alto nível que merecem atenção do técnico da Seleção Brasileira. As análises são publicadas às terças-feiras.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Meia do Corinthians faz a diferença mesmo com baixa minutagem
Com 32 jogos na temporada, sendo 15 como titular, Letícia acumula nove gols e quatro assistências, participando diretamente de um gol a cada 132 minutos. Os dados são da plataforma Sofascore.
Mais do que números, o que chama atenção em Letícia é a forma como influencia o ritmo da equipe. Inteligente na leitura de jogo, ela alterna aceleração e controle, conduzindo o time com personalidade mesmo em partidas grandes.
➡️ Vendito projeta duelo entre Ferroviária e Corinthians: ‘Entregar tudo dentro de campo’
Na Libertadores Feminina, tem sido uma das engrenagens do meio-campo corinthiano, conectando o jogo com Gabi Zanotti e sendo peça-chave nas transições ofensivas.
Letícia ainda vive um processo natural de evolução física e tática, mas a curva de crescimento é clara. Com uma nota média de 7.30 no Sofascore, a ex-Bola de Prata de 2024 se encaminha para voos mais altos.
Se mantiver o nível e seguir ganhando minutagem com Piccinato, é questão de tempo até aparecer no radar da Seleção. Uma meia cerebral, de boa condução e tomada de decisão rápida, exatamente o perfil que o futebol brasileiro precisa, em um meio-campo talentoso que já conta com Angelina e Duda Sampaio.
