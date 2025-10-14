A Ferroviária está pronta para mais um capítulo de sua história na Libertadores Feminina. Invicta e embalada, a equipe de Araraquara encara o Corinthians nesta quarta-feira (15), em busca de uma vaga na grande final.

continua após a publicidade

Um dos destaques da vitória sobre o Independiente del Valle, nas quartas de final, foi Natalia Vendito, que balançou as redes pela primeira vez na competição. A atacante de 20 anos não escondeu a emoção pelo momento.

— É uma sensação única, um momento muito importante pra mim como atleta. Sempre sonhei jogar uma competição como essa e deixar meu nome defendendo a Ferroviária — afirmou a camisa 9.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ferroviária terá o Corinthians pela frente

O desafio agora é contra o atual campeão continental, um velho conhecido das Guerreiras Grenás. Em toda a história, a Ferroviária tem apenas uma vitória sobre o Corinthians, e Vendito sabe da força do rival, mas garante confiança no elenco comandado por Léo Mendes.

— Nosso grupo está muito unido e confiante no que temos construído ao longo dos meses. Temos convicção de que estamos preparadas para entregar tudo dentro de campo em busca dessa vaga na grande final e do tricampeonato para a Ferrinha — completou.

continua após a publicidade

Os times paulistas entram em campo nesta quarta-feira (15), às 20h, com transmissão de SporTV (TV fechada), XSports (TV aberta) Goat (YouTube), da CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming).

Se passar pelo Corinthians, a Ferroviária enfrentará Colo-Colo ou Deportivo Cali na decisão. Além da Libertadores, o time ainda disputa o Paulistão Feminino, com retorno marcado para o dia 29 de outubro, e terá o Bahia como adversário na semifinal da Copa do Brasil Feminina.

➡️ Libertadores Feminina: veja como chegam os quatro semifinalistas