O fim de semana foi repleto de jogos de futebol feminino, com as rodadas da reta final da NWSL e as iniciais de WSL e Liga F. Nos Estados Unidos e na Europa, as brasileiras entraram em campo, bem como outras estrelas da modalidade.

O Lance! reuniu os principais resultados e notícias do futebol internacional. Confira abaixo os destaques dos jogos de sexta (12), sábado (13) e domingo (14).

Liga F: Bonmati faz mágica e Luany marca de novo

Na 3ª rodada da Espanha, o Barcelona voltou a vencer por goleada, dessa vez o DUX foi a vítima. Com direito a gol antológico de Aitana Bonmati, o time catalão fez 4 a 0 e segue na liderança da Liga F, com 19 de saldo. Em segundo, vem o Atlético de Madrid, que venceu o Levante pelo mesmo placar com show de Luany, que fez um gol e deu uma assistência. A brasileira é a artilheira do time e terceira do campeonato.

No duelo madrilenho, o Real Madrid derrotou o Madrid CFF por 2 a 1. A lateral Yasmim ficou no banco de reservas e Antônia não foi relacionada pelo time merengue. Do outro, Mônica Hickmann foi titular. Com três rodadas disputadas, o Real está em sétimo, com quatro pontos.

WSL: Kerolin estreia e Sam Kerr faz o 100º pelo Chelsea

Na abertura da 2ª rodada, O Manchester City venceu o Brighton em casa com contribuição da brasileira Kerolin. A atacante estreou na temporada e participou da construção do gol da virada do time. Já o Aston Villa, perdeu para o Chelsea por 3 a 1 em uma tarde histórica para a australiana Sam Kerr, que voltou de lesão após mais de um ano afastada e marcou seu centésimo gol pelos Blues.

Ainda na sexta (12), o Arsenal goleou o West Ham por 5 a 1 e, no domingo (14), o Manchester United derrotou o London City Lionesses pelo mesmo placar. O United lidera a WSL com seis pontos e oito de saldo, seguidos pelos Gunners (com 7), por Chelsea (3) e Tottenham (3).

Kerolin em campo pelo Manchester City na WSL (Foto: Reprodução/Manchester City)

NWSL: Gotham invicto, Pride estacionado e KC perto do Shield

Abrindo a 20ª rodada na NWSL, o Gotham venceu o San Diego Wave por 2 a 0, com gols da artilheira Esther González e da recém contratada Jaedyn Shaw. O resultado fez com que o time nova-iorquino pegasse o elevador para a terceira colocação na tabela. As quatro brasileiras começaram no time titular: Dudinha de um lado, e Portilho, Bruninha e Geyse do outro.

Enquanto o Gotham emplacou seu quarto jogo de invencibilidade na liga, o Pride tropeçou novamente ao empatar em casa com o Bay FC. Kundananji abriu o placar para o time de São Francisco e Ally Watt empatou. Já são oito jogos e cerca de três meses sem vitória do time de Marta, Angelina, Rafaele e Luana.

E no embate mais esperado da rodada, o Kansas City Current empatou sem gols com o Washington Spirit. No CPKC Stadium, o time da capital segurou o líder do campeonato e impediu que a equipe de Debinha, Zaneratto e Lorena ampliasse a vantagem que já chega a 14 pontos.

Na última partida do final de semana, uma situação preocupante ocorreu em Reign e Racing Louisville. Ao fim do primeiro tempo, Savannah DeMelo desmaiou em campo e saiu de ambulância, fazendo com que a partida fosse interrompida. A jogadora foi atendida no campo e encaminhada para um hospital, de onde o clube atualizou que Savannah estava estável. Conforme nota oficial da NWSL, o restante da partida será disputado em data ainda indefinida.

Restam seis rodadas para o fim da primeira fase. Com 18 pontos em disputa, o KC já conquistou a vaga nos playoffs e briga para confirmar o Championship Shield.

