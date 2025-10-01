A noite desta terça-feira (30) marcou o lançamento do documentário "De Virada – Bastidores e Desafios do Futebol", produção que chega ao catálogo da HBO Max na próxima terça-feira (7). O evento, realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, reuniu protagonistas, parceiras e representantes de marcas envolvidas na realização do projeto.

Com patrocínio da Amstel, o documentário acompanha três trajetórias de liderança feminina no futebol brasileiro: Tamires, lateral do Corinthians e da Seleção Brasileira, Edina Alves, árbitra brasileira que apitou jogos da Copa do Mundo e da Champions League Feminina, e Roberta Fernandes, diretora jurídica e primeira mulher a ocupar o cargo de CEO em um clube do país, o Fluminense.

Documentário retrata lideranças femininas no futebol

A produção mostra os bastidores da carreira, os desafios enfrentados e como cada uma construiu seu espaço em um cenário ainda marcado pela desigualdade de gênero. Fernanda Menegotto, CEO da FMM e produtora executiva, destacou o impacto da obra.

— Sempre tive no meu DNA a crença de que por meio do entretenimento, da emoção, a gente é capaz de mudar o mundo. Ainda mais em um cenário fragmentado, quando você se envolve emocionalmente com algo, fica mais aberto para refletir e até mudar de atitude — destacou.

Diretora jurídica do Fluminense, Roberta Fernandes reforçou a importância de abrir caminho para novas gerações.

— Não fazia sentido eu conquistar meu espaço em um universo ainda tão masculino sem influenciar outras pessoas. Eu quero que outras meninas e meninos olhem e entendam que é possível, que cargos de liderança também podem ser ocupados por mulheres — disse a gestora.

Representando a Heineken Brasil, patrocinadora do projeto, Cecília Bottai, VP de Marketing, destacou a relevância social da obra.

— Não só estamos falando de entretenimento, mas de propósito e legado. A diversidade sempre foi um tema central para a marca, e esse projeto conecta tudo isso ao futebol de uma forma única — analisou.

Fernanda Saboya, diretora de Consumer Connections do Grupo Heineken, reforçou o papel de dar visibilidade à produção:

— Mais do que viabilizar, nosso papel é amplificar. Queremos levar esse documentário para além do campo, para que ele reverbere e ajude a mudar conversas na sociedade — finalizou.

Documentário 'De Virada': onde assistir