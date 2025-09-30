menu hamburguer
Futebol Feminino

Na Argentina, Corinthians se prepara para estreia na Libertadores

Timão estreia nesta quinta-feira (2)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 30/09/2025
23:52
Tamires durante treino na academia. Jogadora disputa mais uma Libertadores pelo Timão. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
imagem cameraTamires durante treino na academia. Jogadora disputa mais uma Libertadores pelo Timão. (Foto: Rodrigo Gazzanel / Corinthians)
O Corinthians deu o pontapé inicial na briga por mais um título da Libertadores Feminina nesta terça-feira (30). Sob comando de Lucas Piccinato, o time estreia na competição contra o Independiente del Valle, nesta quinta-feira (2), às 16h (horário de Brasília).

Após desembarcarem em Buenos Aires no período da manhã, as Brabas realizaram, na tarde desta terça, um treino de fortalecimento na academia, já na sede do torneio. Em imagens compartilhadas pelo clube nas redes sociais, aparecem nomes como Tamires, Day Rodríguez e Vic Albuquerque.

Corinthians na Libertadores

O Corinthians está no mesmo grupo de Independiente del Valle (Equador), Always Ready (Bolívia) e Independiente Santa Fé (Colômbia). A estreia será contra a equipe equatoriana.

Veja agenda de jogos do Timão na fase de grupos:

  1. Quinta, 2, às 16h – Corinthians (BRA) x Independiente del Valle - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  2. Sábado, 5, às 16h – Corinthians (BRA) x Always Ready (BOL) - Estádio Florencio Sola (Banfield)
  3. Terça, 8, às 20h – Santa Fé (COL) x Corinthians (BRA) - Estádio Florencio Sola (Banfield)

Se avançar na fase de grupos, o Corinthians pode iniciar sua trajetória no mata-mata da Libertadores Feminina nas quartas de final, que acontecem nos dias 11 e 12 de outubro. Os jogos estão programados para os estádios Nuevo Francisco Urbano, em Morón, e Florencio Sola, em Banfield, com confrontos entre os primeiros e segundos colocados de cada grupo.

As semifinais estão marcadas para 15 de outubro, no Nuevo Francisco Urbano, enquanto a final será disputada no Estádio Florencio Sola, em 18 de outubro, mesmo dia da partida que definirá o terceiro lugar da competição.

➡️ Quem vai para a Libertadores Feminina? Veja inscritas de Corinthians, São Paulo e Ferroviária

Tudo sobre

