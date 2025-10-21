A treinadora Rosana Augusto foi oficialmente apresentada pelo Palmeiras nesta terça-feira (21), na Academia de Futebol, em São Paulo (SP). Contratada por duas temporadas, a nova comandante assume o lugar de Camilla Orlando e falou sobre o retorno ao Verdão, sua trajetória como jogadora e a recente saída do Flamengo.

Ao comentar sobre o fim do ciclo no Rubro-Negro, Rosana ressaltou que a decisão foi tomada em consenso entre as partes.

— Em relação ao Flamengo, foi um comum acordo que a gente fez. Tanto eu quanto o Flamengo entendemos que era melhor, para um planejamento de carreira que eu tinha, porque eu sou muito ambiciosa, vir pro Palmeiras. Eu vou parar por aqui porque hoje eu tô sendo contratada pelo Palmeiras e minha ideia é falar sobre o Palmeiras, o que aconteceu, para mim, já não importa tanto — afirmou a técnica.

A treinadora fez questão de destacar o legado deixado no clube carioca e sua visão sobre o desenvolvimento da modalidade.

— Eu deixo um legado importante pro Flamengo, tanto para as jogadoras como para a direção, mas sempre lutando pelo melhor para o futebol feminino. Qualquer situação que eu puder ajudar, eu vou ajudar, independente do clube. Para mim, a modalidade é missão. Eu vou valorizar muito mais o que o Palmeiras tem feito com a minha contratação do que qualquer outro time que eu não esteja mais vestindo a camisa — completou.

Por que a escolha pelo Palmeiras

Rosana, que encerrou a carreira no Verdão em 2020, manteve boa relação com o diretor de futebol feminino do clube, Alberto Simão. Em uma oportunidade, o dirigente falou que ela seria treinadora da equipe. Os dois relembraram o episódio, e Rosana elogiou o projeto alviverde, destacando a estrutura e o planejamento do Palmeiras para o futebol feminino.

— Primeiro, a confiança no meu trabalho. Toda estruturação que vem acontecendo de forma gradativa é um projeto muito sustentável. O Alberto (Simão) é um vanguardista na modalidade, de olhar sempre para a frente, de ser um visionário e pensar nessa proposta de integração de base e profissional. Acho que esse é, de fato, o caminho para o qual o futebol feminino está indo — disse.

— O que me trouxe ao Palmeiras foi entender o momento que o clube se encontra: sempre figurando nas finais das competições, com atletas de muita qualidade técnica e um projeto sustentável. Ter uma presidente mulher no comando, que apoia e entende esse lado feminino, me agradou bastante — finalizou Rosana.