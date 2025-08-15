Brasileirão Feminino: onde assistir aos jogos das quartas de final

Entre sexta (15) e domingo (17), serão disputadas as quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. Quatro equipes garantem vaga nas semifinais, enquanto as outras quatro se despedem da competição.

Bragantino, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Bahia, Corinthians, Ferroviária e São Paulo seguem na briga. Após os jogos de ida, apenas Corinthians e Flamengo saíram vitoriosos, o que deixa a rodada de volta ainda mais decisiva.

O Corinthians superou o Bahia por 2 a 1, enquanto Palmeiras e Flamengo protagonizaram um duelo eletrizante, com triunfo rubro-negro por 3 a 2.

Bragantino e Cruzeiro ficaram no 0 a 0 no Canindé, no domingo (10), mesmo resultado de Ferroviária e São Paulo na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Brasileirão Feminino: onde assistir

Sexta-feira, 15 de agosto

21h — Corinthians x Bahia — Pacaembu — Onde assistir: Sportv (canal fechado)

Sábado, 16 de agosto

16h — São Paulo x Ferroviária — Morumbis — Onde assistir: Sportv

Domingo, 17 de agosto

10h30 — todos os jogos no mesmo horário

Cruzeiro x Bragantino — Arena Independência — Onde assistir: TV Cruzeiro (Youtube)

Palmeiras x Flamengo — Arena Barueri — Onde assistir: Sportv (canal fechado)

Como funciona cada fase

Quartas de Final

Os oito classificados são divididos em quatro grupos de dois clubes cada, e as partidas são disputadas no sistema de ida e volta. Os vencedores avançam para a próxima fase.

Semifinal

As semifinais também seguem o formato eliminatório de ida e volta, com os dois vencedores garantindo vaga na final e, automaticamente, na Libertadores Feminina de 2025.

Final

A grande final do Brasileirão Feminino é disputada em dois jogos, ida e volta, onde será decidido o campeão brasileiro da temporada.