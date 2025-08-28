A Uefa divulgou a divisão de premiações dos clubes para a Champions League da temporada 2025/26. Nesta quinta-feira (18) acontece o sorteio da maior competição de clubes do futebol europeu, que já tem todos os 36 participantes definidos após as preliminares. Assim como na última temporada, a Liga dos Campões vai distribuir 2,47 bilhões de euros, ou R$ 15,53 bilhões, em bonificação entre os participantes do torneio.

A Uefa manteve os valores da edição anterior, seguindo o plano do triênio 2024-2027, que marca a nova fase da Liga dos Campeões, que passou por reformulações esportivas e financeiras. Em comparação ao antigo formato, a Champions pagará 21% a mais aos clubes participantes. A bonificação é dividida por fase e ainda tem valores adicionais a cada vitória ou empate conquistado, além de um prêmio por posição final na tabela.

Na fase de liga, composta por oito rodadas de pontos corridos, a premiação fixa é de 18,6 milhões de euros (R$ 117,7 milhões) apenas pela participação no campeonato. A cada triunfo, mais 2,1 milhões de euros (R$ 13,2 milhões) são adicionados na premiação do clube, enquanto o empate rende 700 mil euros (R$ 4,43 milhões). Os valores extras a cada resultado são pagos apenas na disputa da liga.

Ao fim das oito rodadas, ainda é distribuída uma premiação de 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) para as oito melhores esquipes, que já passam para as oitavas de final. Para os classificados aos playoffs, do 9º ao 16º lugar recebe 1 milhão de euros (R$ 6,32 milhões). Do 17º a 24º colocado não recebem premiação extra, apesar da vaga na repescagem.

Além da bonificação extra, os classificados para as oitavas de final recebem uma injeção de 11 milhões de euros (R$ 69,6 milhões) pela vaga direta no mata-mata. Quem avançar às quartas, soma mais 12,5 milhões de euros (R$ 79,1 milhões). Para os semifinalistas, a Uefa desembolsará 15 milhões de euros em premiação (R$ 94,9 milhões).

Os dois times que disputarem a final em Budapeste, na Hungria, garantem, no mínimo, 18,5 milhões de euros (R$ 117 milhões), valor referente ao vice-campeonato. O título da edição 2025/26 da Liga dos Campeões pagará mais 25 milhões de euros, ou R$ 158 milhões apenas pela taça na final.

Na temporada passada, o PSG conquistou sua primeira Champions justamente na estreia do novo formato do campeonato. A equipe francesa faturou R$ 539,5 milhões em prêmios somando todas as fases disputadas (entre elas os playoffs) e todos os bônus extras garantidos durante a campanha.

Veja a premiação da Liga dos Campeões 2025/26 por fase

Fase de liga (todos os clubes): 18,6 milhões de euros (R$ 117,7 milhões)

18,6 milhões de euros (R$ 117,7 milhões) Playoffs (do 9º ao 16º): 1 milhão de euros (R$ 6,32 milhões)

1 milhão de euros (R$ 6,32 milhões) Oitavas de final: 11 milhões de euros (R$ 69,6 milhões)

11 milhões de euros (R$ 69,6 milhões) Quartas de final: 12,5 milhões de euros (R$ 79,1 milhões)

12,5 milhões de euros (R$ 79,1 milhões) Semifinal: 15 milhões de euros em premiação (R$ 94,9 milhões)

15 milhões de euros em premiação (R$ 94,9 milhões) Vice-campeão: 18,5 milhões de euros (R$ 117 milhões)

18,5 milhões de euros (R$ 117 milhões) Campeão: 25 milhões de euros (R$ 158 milhões)

Premiações extras