Nike, Adidas ou Puma? Saiba qual empresa investe mais em times

O mercado de fornecedoras de material esportivo está amplamente dominado por apenas três empresas. É o que aponta um levantamento da consultoria Sponsorlytix. De acordo com a publicação, Nike, Adidas e Puma, juntas, fazem 87,4% dos investimentos do tipo em equipes. Isso em todo o planeta. Os dados são relativos a este ano.

As três empresas juntas destinam US$ 3,6 bilhões em contratos no ramo. Este valor é superior à soma do que foi investido por sete concorrentes próximas.

Quem mais investe é a Nike, que destina US$ 1,6 bilhão em contratos. Já a Adidas, segunda do ranking, investe US$ 1,3 bilhão. Por sua vez, a Puma tem US$ 700 milhões em contratos. Quem vem logo atrás é a Under Armour, que destinou US$ 150 milhões.

Completam a lista Under Armour, New Balance, Macron, Joma, Kappa, Hummel e Umbro. Essas sete do top-10 somam US$ 520 milhões investidos em 2025.

Ranking:

Posição Marca Valor investido

1º Nike US$ 1,6 bilhão

2º Adidas US$ 1,3 bilhão

3º Puma US$ 700 milhões

4º Under Armour US$ 150 milhões

5º New Balance US$ 90 milhões

6º Macron US$ 80 milhões

7º Joma US$ 60 milhões

8º Kappa US$ 60 milhões

9º Hummel US$ 40 milhões

10º Umbro US$ 40 milhões

Logomarca exposta

A Nike fornece uniformes para alguns dos mais importantes clubes do mundo, dentre os quais Barcelona (ESP), Paris Saint-Germain (PSG), Chelsea (ING) e Inter de Milão (INT). Sem contar os jogadores patrocinados, como Vini Jr e Cristiano Ronaldo.

Já a Adidas tem Bayern de Munique (ALE), Real Madrid (ESP) e Flamengo como alguns dos principais clubes que veste. Atlético-MG, River Plate e Boca Juniores são outros. Messi tem contrato vitalício com a empresa alemã.

A Puma, por sua vez, tem sua logomarca nos uniformes de clubes como Palmeiras, Manchester City e Borussia Dortmund.