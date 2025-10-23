menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Arthur Elias projeta amistoso da Seleção feminina contra a Inglaterra

Equipes se enfrentam neste sábado (25), às 13h30

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 23/10/2025
22:14
Arthur Elias durante treino da Seleção Feminina na Inglaterra (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
imagem cameraArthur Elias durante treino da Seleção Feminina na Inglaterra (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Sob comando de Arthur Elias, a Seleção Brasileira feminina segue a preparação para amistosos desta data-Fifa. O primeiro desafio será no sábado (25), às 13h30 (de Brasília), contra a Inglaterra, no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, na terça-feira (28), a equipe enfrenta a Itália, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

continua após a publicidade

Relacionadas

O técnico Arthur Elias reencontra o grupo após a conquista da Copa América e quer aproveitar a Data-Fifa de outubro para fortalecer a base que será levada ao Mundial.

—Desde a chegada de cada atleta, a gente vê que todo mundo vem pra Seleção com otimismo, saudade e orgulho de vestir a camisa. São jogos difíceis, mas desafiadores, e é assim que crescemos—, disse o treinador, à CBF.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Seleção enfrenta Inglaterra em amistoso

As Lionesses, como é conhecida a seleção inglesa, vivem grande fase após o bicampeonato europeu e também iniciam o ciclo mirando 2027. Brasil e Inglaterra voltam a se enfrentar após a "Finalíssima Feminina" de 2023, quando as europeias venceram nos pênaltis em Wembley, diante de mais de 80 mil torcedores.

—Sempre há rivalidade quando se fala de grandes escolas do futebol. São seleções que hoje estão entre as melhores do mundo. Será um confronto de alto nível—, afirmou o treinador.

continua após a publicidade
Kerolin conduz bola em Brasil x Inglaterra, pela Finalíssima Feminina 2023. (Foto: Thais Magalhães/CBF)
Kerolin conduz bola em Brasil x Inglaterra, pela Finalíssima Feminina 2023. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Brasil de olho na Copa do Mundo de 2027

Além do desafio técnico, o clima é de motivação com o horizonte do Mundial em casa.

—Depois das Olimpíadas, o nosso grande objetivo é a Copa do Mundo no Brasil. Das 24 jogadoras, apenas 12 estiveram na conquista da Copa América. Temos estreias, retornos e oportunidades. É um processo natural de observação—, completou.

— Ter um número grande de atletas vestindo a camisa da Seleção e entendendo o nosso trabalho só enriquece o caminho até a Copa — finaliza.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias