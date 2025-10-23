Arthur Elias projeta amistoso da Seleção feminina contra a Inglaterra
Equipes se enfrentam neste sábado (25), às 13h30
Sob comando de Arthur Elias, a Seleção Brasileira feminina segue a preparação para amistosos desta data-Fifa. O primeiro desafio será no sábado (25), às 13h30 (de Brasília), contra a Inglaterra, no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, na terça-feira (28), a equipe enfrenta a Itália, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.
O técnico Arthur Elias reencontra o grupo após a conquista da Copa América e quer aproveitar a Data-Fifa de outubro para fortalecer a base que será levada ao Mundial.
—Desde a chegada de cada atleta, a gente vê que todo mundo vem pra Seleção com otimismo, saudade e orgulho de vestir a camisa. São jogos difíceis, mas desafiadores, e é assim que crescemos—, disse o treinador, à CBF.
Seleção enfrenta Inglaterra em amistoso
As Lionesses, como é conhecida a seleção inglesa, vivem grande fase após o bicampeonato europeu e também iniciam o ciclo mirando 2027. Brasil e Inglaterra voltam a se enfrentar após a "Finalíssima Feminina" de 2023, quando as europeias venceram nos pênaltis em Wembley, diante de mais de 80 mil torcedores.
—Sempre há rivalidade quando se fala de grandes escolas do futebol. São seleções que hoje estão entre as melhores do mundo. Será um confronto de alto nível—, afirmou o treinador.
Brasil de olho na Copa do Mundo de 2027
Além do desafio técnico, o clima é de motivação com o horizonte do Mundial em casa.
—Depois das Olimpíadas, o nosso grande objetivo é a Copa do Mundo no Brasil. Das 24 jogadoras, apenas 12 estiveram na conquista da Copa América. Temos estreias, retornos e oportunidades. É um processo natural de observação—, completou.
— Ter um número grande de atletas vestindo a camisa da Seleção e entendendo o nosso trabalho só enriquece o caminho até a Copa — finaliza.
