Sob comando de Arthur Elias, a Seleção Brasileira feminina segue a preparação para amistosos desta data-Fifa. O primeiro desafio será no sábado (25), às 13h30 (de Brasília), contra a Inglaterra, no Etihad Stadium, em Manchester. Três dias depois, na terça-feira (28), a equipe enfrenta a Itália, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

continua após a publicidade

O técnico Arthur Elias reencontra o grupo após a conquista da Copa América e quer aproveitar a Data-Fifa de outubro para fortalecer a base que será levada ao Mundial.

—Desde a chegada de cada atleta, a gente vê que todo mundo vem pra Seleção com otimismo, saudade e orgulho de vestir a camisa. São jogos difíceis, mas desafiadores, e é assim que crescemos—, disse o treinador, à CBF.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Seleção enfrenta Inglaterra em amistoso

As Lionesses, como é conhecida a seleção inglesa, vivem grande fase após o bicampeonato europeu e também iniciam o ciclo mirando 2027. Brasil e Inglaterra voltam a se enfrentar após a "Finalíssima Feminina" de 2023, quando as europeias venceram nos pênaltis em Wembley, diante de mais de 80 mil torcedores.

—Sempre há rivalidade quando se fala de grandes escolas do futebol. São seleções que hoje estão entre as melhores do mundo. Será um confronto de alto nível—, afirmou o treinador.

continua após a publicidade

Kerolin conduz bola em Brasil x Inglaterra, pela Finalíssima Feminina 2023. (Foto: Thais Magalhães/CBF)

Brasil de olho na Copa do Mundo de 2027

Além do desafio técnico, o clima é de motivação com o horizonte do Mundial em casa.

—Depois das Olimpíadas, o nosso grande objetivo é a Copa do Mundo no Brasil. Das 24 jogadoras, apenas 12 estiveram na conquista da Copa América. Temos estreias, retornos e oportunidades. É um processo natural de observação—, completou.

— Ter um número grande de atletas vestindo a camisa da Seleção e entendendo o nosso trabalho só enriquece o caminho até a Copa — finaliza.