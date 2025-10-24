Inglaterra x Brasil feminino: onde assistir ao vivo e escalações

A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Inglaterra neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), em amistoso internacional que marca mais um teste da equipe de Arthur Elias. A partida será disputada no Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra), com transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV.

O jogo representa um reencontro entre as atuais campeãs da Euro e da Copa América, que vem em busca de ritmo e entrosamento. Três dias depois, na terça-feira (28), a equipe enfrenta a Itália, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Data e Hora Sábado, 25 de outubro, às 13h30 (de Brasília) Local Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra)

A Seleção Brasileira Feminina encerrou sua participação na Copa América com o vice-campeonato, após empate em 4 a 4 com o Uruguai e derrota nos pênaltis por 5 a 4, no dia 2 de agosto. Antes da final, o Brasil havia goleado a Colômbia por 5 a 1, garantido vaga na decisão, e empatado sem gols com o Paraguai na fase de grupos.

➡️ Arthur Elias projeta amistoso da Seleção feminina contra a Inglaterra

Brasil e Colômbia disputaram a final da Copa América Feminina. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

A Inglaterra chega ao amistoso contra o Brasil após conquistar o título da Euro Feminina. Na decisão, disputada em 27 de julho, as Lionesses empataram em 1 a 1 com a Espanha no tempo normal e venceram por 3 a 1 nos pênaltis. Antes da final, eliminaram a Itália ao vencer por 2 a 1 e passaram por Gales nas quartas de final, também nos pênaltis, após empate em 2 a 2.

Kelly comemora gol da vitória da Inglaterra sobre a Itália na Eurocopa Feminina (Foto: Miguel Medina / AFP)

INGLATERRA X BRASIL – AMISTOSO INTERNACIONAL

📅 Data: sábado, 25 de outubro

🏟️ Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), GE TV (Youtube) e SporTV (canal fechado)

INGLATERRA: Hampton; Lucy Bronze, Carter, Maya Le Tissier e Alex Greenwood; Toone, Walsh e Stanway; Russo, Chloe Kelly e Michelle Agyemang. Técnica: Sarina Weigman.

BRASIL: Lorena; Isa Haas, Mariza e Tarciane; Yasmim, Isabela, Duda Sampaio, Angelina e Dudinha; Amanda Gutierres e Luany. Técnico: Arthur Elias.