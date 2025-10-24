Inglaterra x Brasil feminino: onde assistir ao vivo e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado (25)
A Seleção Brasileira Feminina enfrenta a Inglaterra neste sábado (25), às 13h30 (de Brasília), em amistoso internacional que marca mais um teste da equipe de Arthur Elias. A partida será disputada no Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra), com transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV.
O jogo representa um reencontro entre as atuais campeãs da Euro e da Copa América, que vem em busca de ritmo e entrosamento. Três dias depois, na terça-feira (28), a equipe enfrenta a Itália, às 13h15, no Estádio Ennio Tardini, em Parma.
Ficha do jogo
A Seleção Brasileira Feminina encerrou sua participação na Copa América com o vice-campeonato, após empate em 4 a 4 com o Uruguai e derrota nos pênaltis por 5 a 4, no dia 2 de agosto. Antes da final, o Brasil havia goleado a Colômbia por 5 a 1, garantido vaga na decisão, e empatado sem gols com o Paraguai na fase de grupos.
A Inglaterra chega ao amistoso contra o Brasil após conquistar o título da Euro Feminina. Na decisão, disputada em 27 de julho, as Lionesses empataram em 1 a 1 com a Espanha no tempo normal e venceram por 3 a 1 nos pênaltis. Antes da final, eliminaram a Itália ao vencer por 2 a 1 e passaram por Gales nas quartas de final, também nos pênaltis, após empate em 2 a 2.
INGLATERRA X BRASIL – AMISTOSO INTERNACIONAL
- 📅 Data: sábado, 25 de outubro
- 🏟️ Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📺 Onde assistir: TV Globo (canal aberto), GE TV (Youtube) e SporTV (canal fechado)
INGLATERRA: Hampton; Lucy Bronze, Carter, Maya Le Tissier e Alex Greenwood; Toone, Walsh e Stanway; Russo, Chloe Kelly e Michelle Agyemang. Técnica: Sarina Weigman.
BRASIL: Lorena; Isa Haas, Mariza e Tarciane; Yasmim, Isabela, Duda Sampaio, Angelina e Dudinha; Amanda Gutierres e Luany. Técnico: Arthur Elias.
