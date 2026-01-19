Em meio a uma reformulação do elenco feminino do Flamengo, o clube buscou um reforço nas categorias de base e promoveu Duda Cerqueira, de 20 anos, ao time principal. A volante chegou ao clube em 2023 e é bicampeça da Copinha, além de ter conquistado o Brasileirão Sub-20.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Sua promoção acontece em uma temporada em que o clube passa a apostar mais no uso da base no time principal, subindo também outros destaques do sub-20, como Nina Garrit, Anna Luiza e Bruna, todas campeãs da última edição da Copinha.

Como volante, possui intensidade de marcação e pressão, tendo ainda qualidade de passe para construção das jogadas. Depois de dois anos vitoriosos na base, a meia comemorou a realização do sonho.

continua após a publicidade

— Quando soube que subiria para a equipe profissional, me senti realizada por estar alcançando um grande objetivo da minha carreira: a profissionalização. É a concretização de um sonho meu e da minha família. Além disso, poder jogar ao lado de grandes referências para mim, como a Thaísa, é uma oportunidade única de aprendizado e evolução constante — disse Duda Cerqueira.

➡️ Calendário do futebol feminino carioca contará com sete competições em 2026

Em seu primeiro ano como profissional, a jogadora garantiu que o torcedor pode esperar a mesma entrega que via quando atuava no sub-20.

— O torcedor pode esperar muita garra, entrega e disposição para ajudar a equipe a alcançar grandes objetivos. Será um ano desafiador, no qual trabalharei muito para dar orgulho à Nação.

continua após a publicidade

Duda Cerqueira em campo pelo Flamengo (Foto: Joao Alves Gabriel)

Veja como está o elenco do Flamengo Feminino

O Flamengo Feminino se apresentou na segunda-feira (12) no CT das Vargens. As jogadoras foram recebidas pelo treinador Celso Silva e tiveram uma reunião com o gerente André Rocha e o diretor de Esportes Olímpicos, Marcus Vinicius Freire.

Até o momento, o clube anunciou dois reforços: Layza Cavalcanti e Maísa. Na primeira semana, jogadoras convocadas para o sub-20 também estiveram presentes e ficaram com o elenco até o dia 16, quando foram para a Granja Comary. Confira como está o elenco do Flamengo:

Goleiras: Bibi, Karol Alves e Vivi Holzel

Laterais: Ana Laura, Chai, Fabi Simões, Jucinara, Maísa e Monalisa

Zagueiras: Flavia Mota, Núbia, Bruna, Nina Garrit e Layza

Meias: Djeni, Ju Ferreira, Letícia, Mariana, Duda Cerqueira, Anna Luiza e Thaisa

Atacantes: Cristiane, Laysa e Vitória Almeida

➡️ Zagueira do Flamengo passa férias no Amazonas e fala em ano vencedor