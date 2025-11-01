Torcedores apontam pior jogador em campo em Mirassol x Botafogo: 'Não dá'
Equipes empataram em 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Mirassol e Botafogo se enfrentaram, neste sábado (1°), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo sonolento, os clubes empataram por 0 a 0, no Maião, e os torcedores do Glorioso apontaram o pior jogador em campo.
Melhores momentos: Mirassol e Botafogo empatam sem gols em jogo sonolento
Botafogo
Meia do Botafogo, Duda Basílio analisa semifinal do Carioca
Futebol Feminino
Ônibus com jovens do Botafogo fica parado em tiroteio na Zona Norte do Rio
Botafogo
Com o resultado, os donos da casa permanecem na quarta colocação, com 56 pontos somados e larga vantagem para os que o perseguem. Como é o caso do Glorioso, que voltou ao G-6, agora com 48 pontos, mas podendo ser ultrapassado em caso de empate do Fluminense contra o Ceará.
➡️Lance de Neymar em Santos x Fortaleza choca torcedores: 'Nunca vi isso'
Nas redes sociais, os torcedores alvinegros apontaram o pior jogador em campo durante Mirassol x Botafogo: Artur. O camisa 7 não teve uma grande noite, assim como a maioria dos jogadores, mas foi o mais criticado. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o jogador durante Mirassol x Botafogo
Como foi o jogo
Mirassol e Botafogo protagonizaram um primeiro tempo triste no Maião. Chance mesmo só a finalização de Chico da Costa na trave de Léo Linck aos oito minutos de jogo. As equipes protagonizaram 45 minutos repletos de jogo físico, pouca efetividade no ataque e muitos erros de passe.
Os três volantes escalados por Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, deram maior proteção ao sistema defensivo, mas deixaram o time "travado". Santi Rodríguez não funcionou como um ponta pela esquerda e Chris Ramos ficou isolado no ataque. Faltou futebol, e o comandante da equipe carioca teve a oportunidade de mudar o cenário. Mas não fez.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Na volta do intervalo para o segundo tempo, o Botafogo não teve mudança tática e continuou longe da meta do Mirassol. Davide só promoveu trocas pontuais de peças e viu os donos da casa, em situação confortável, também não saindo para o risco. Uma postura reativa demais para as pretensões.
Foram raras as chegadas de ambos os lados e os números refletem isso: 2 a 1 em finalizações no gol para o Mirassol. Um jogo sonolento do início ao fim. Ficou o destaque positivo para Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, importante em cortes na primeira linha e no combate com o potente ataque do Mirassol. No resumo, um 0 a 0 sem graça no Maião para Mirassol e Botafogo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias