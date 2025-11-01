Torcedores apontam pior jogador em campo em Mirassol x Botafogo: 'Não dá'

Mirassol e Botafogo se enfrentaram, neste sábado (1°), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo sonolento, os clubes empataram por 0 a 0, no Maião, e os torcedores do Glorioso apontaram o pior jogador em campo.

Com o resultado, os donos da casa permanecem na quarta colocação, com 56 pontos somados e larga vantagem para os que o perseguem. Como é o caso do Glorioso, que voltou ao G-6, agora com 48 pontos, mas podendo ser ultrapassado em caso de empate do Fluminense contra o Ceará.

Nas redes sociais, os torcedores alvinegros apontaram o pior jogador em campo durante Mirassol x Botafogo: Artur. O camisa 7 não teve uma grande noite, assim como a maioria dos jogadores, mas foi o mais criticado. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre o jogador durante Mirassol x Botafogo

Como foi o jogo

Mirassol e Botafogo protagonizaram um primeiro tempo triste no Maião. Chance mesmo só a finalização de Chico da Costa na trave de Léo Linck aos oito minutos de jogo. As equipes protagonizaram 45 minutos repletos de jogo físico, pouca efetividade no ataque e muitos erros de passe.

Os três volantes escalados por Davide Ancelotti, técnico do Glorioso, deram maior proteção ao sistema defensivo, mas deixaram o time "travado". Santi Rodríguez não funcionou como um ponta pela esquerda e Chris Ramos ficou isolado no ataque. Faltou futebol, e o comandante da equipe carioca teve a oportunidade de mudar o cenário. Mas não fez.

Na volta do intervalo para o segundo tempo, o Botafogo não teve mudança tática e continuou longe da meta do Mirassol. Davide só promoveu trocas pontuais de peças e viu os donos da casa, em situação confortável, também não saindo para o risco. Uma postura reativa demais para as pretensões.

Foram raras as chegadas de ambos os lados e os números refletem isso: 2 a 1 em finalizações no gol para o Mirassol. Um jogo sonolento do início ao fim. Ficou o destaque positivo para Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, importante em cortes na primeira linha e no combate com o potente ataque do Mirassol. No resumo, um 0 a 0 sem graça no Maião para Mirassol e Botafogo.