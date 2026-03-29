Mileninha defende o Suwon nas quartas da Liga dos Campeões da AFC
Time briga por vaga nas semis diante do Wuhan Jiangda, neste domingo (29)
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A atacante brasileira Mileninha, ex-Inter e Fluminense, entra em campo pelo Suwon FC pelas quartas de final da Liga dos Campeões da AFC Feminina neste domingo (29). A equipe sul-coreana encara o Wuhan Jiangda, da China, em duelo decisivo por vaga nas semifinais da competição continental.
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A partida acontece às 8h (de Brasília), e quem avançar encara o vencedor do duelo entre Melbourne City, da Austrália, e Nasaf Qarshi, do Uzbequistão, na semifinal.
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Vivendo um momento de afirmação no futebol asiático, Mileninha destacou a preparação do elenco para o confronto e demonstrou confiança no desempenho da equipe em um jogo de alto nível.
— Acredito que estamos prontas pra esse jogo, tivemos muito tempo de preparação, jogadoras novas chegaram para agregar muito, acho que estamos preparadas para um jogo desse tamanho.
Mais adaptada ao clube e ao país, a atacante também ressaltou a evolução pessoal desde a chegada ao futebol sul-coreano, fator que tem refletido diretamente dentro de campo.
— Com certeza me sinto mais confortável e muito bem adaptada ao clube e ao país. Acho que pelo fato de conviver muito com o clube, consegui me aproximar mais deles e eles de mim — diz ela.
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O confronto marca o início da trajetória do Suwon já na fase eliminatória da competição, o que aumenta a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a ambição do grupo para a temporada.
— O objetivo é sempre ganhar, mas vamos jogo por jogo. Temos a oportunidade de iniciar nas quartas de final da Champions League. Além de fazer uma temporada melhor do que a anterior, e realmente brigar pelos títulos que vamos disputar. A preparação foi muito boa, todo mundo está na mesma página. As expectativas são altas — finaliza.
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