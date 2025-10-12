A meio-campista Robinha, do São Paulo, destacou a importância da classificação para as quartas de final da Libertadores Feminina e falou sobre os desafios que a equipe enfrentará contra o Deportivo Cali, da Colômbia. As equipes duelam neste domingo (12), às 20h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, em Banfield.

Com 32 jogos na temporada, um gol e uma assistência, a jogadora valorizou o momento do Tricolor paulista.

— Estou muito feliz com a nossa classificação e muito orgulhosa do que o nosso time está fazendo! É a primeira vez que estamos na Libertadores, e estar entre as oito melhores já é uma grande conquista. Agora, vamos seguir trabalhando jogo a jogo para chegarmos ainda mais longe e buscar o título — disse Robinha. A meia também projetou o duelo com o time colombiano.

— Temos um jogo muito difícil pela frente. O Cali é um adversário muito competente, mas estamos confiantes no nosso trabalho e em tudo o que temos feito. Toda a equipe está muito focada e determinada.

Robinha ainda destacou a diferença da competição, que o São Paulo disputa pela primeira vez.

— A Libertadores é uma competição diferente. Claro que estamos acostumadas com grandes jogos e adversários fortes, mas na Libertadores realmente é outra coisa, a pressão, a intensidade, tudo é diferente. Mas as coisas estão dando certo, e isso nos motiva ainda mais.

A campanha do São Paulo na Libertadores Feminina

O São Paulo terminou a fase de grupos da Libertadores Feminina 2025 na segunda colocação do Grupo C, com 6 pontos em 3 jogos, duas vitórias e uma derrota, marcando 3 gols e sofrendo 1.

Na estreia, o Tricolor venceu o San Lorenzo por 2 a 0. Na segunda rodada, perdeu para o Colo-Colo por 1 a 0. No último jogo da fase de grupos, derrotou o Olimpia por 1 a 0, garantindo a classificação para as quartas de final, onde enfrentará o Deportivo Cali neste domingo (11).