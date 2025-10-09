O São Paulo venceu o Olímpia por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (9), pela terceira rodada da Libertadores Feminina, no Francisco Sola, em Banfield, na Argentina. O gol tricolor foi marcado por Mariana Pión, contra.

Com o resultado, as Soberanas encerram a fase de grupos na vice-liderança do Grupo C, somando quatro pontos, enquanto o Colo-Colo ficou na liderança. Nas quartas de final, o Tricolor enfrentará o Deportivo Cali.

Como foi a vitória do São Paulo

Primeiro tempo

O São Paulo começou a partida sendo pressionado pelo Olimpia. Logo no primeiro minuto, Tania Riso levou perigo em cobrança de escanteio: cabeceou firme, a bola explodiu no travessão e ficou viva na área. Carlinha tentou afastar, e Mariana Pión mandou a sobra para fora.

A resposta tricolor veio aos 5 minutos. Crivelari dominou dentro da área e finalizou, mas a bola desviou na marcação e ficou nas mãos da goleira Ortiz. As jogadoras do São Paulo pediram pênalti por um possível toque de mão no lance, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.

Aos 28, Aline Milene arriscou de fora da área e obrigou Ortiz a segurar firme no centro do gol. Pouco depois, aos 37, Isa Guimarães cruzou rasteiro, a bola passou por Crivelari e pela goleira paraguaia antes de sair pela linha de fundo.

Nos acréscimos, o Olimpia voltou a ameaçar em bola parada. Após falta levantada na área, a defesa são-paulina afastou parcialmente e o lance seguiu perigoso até a arbitragem marcar falta de Cartaman em Carol Gil, aliviando a pressão.

Olímpia e São Paulo se enfrentaram pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

Segundo tempo

O São Paulo voltou mais ofensivo no segundo tempo e chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado. Aline Milene recebeu lançamento e tocou por cima da goleira Ortiz. A bola foi entrando devagar, até a zagueira do Olimpia afastar em cima da linha. A arbitragem confirmou o gol em campo, mas, após revisão do VAR, ficou determinado que a bola não havia entrado totalmente.

Poucos minutos depois, o Tricolor finalmente abriu o placar com gol contra de Mariana Pión. Isa Guimarães cobrou pênalti, Ortiz defendeu e a bola ainda explodiu na trave. No rebote, a atacante tentou novamente, mas a goleira salvou outra vez. Na sequência, a bola desviou em uma jogadora do Olimpia e morreu no fundo do gol. Um lance confuso, mas que garantiu a vantagem são-paulina.

O jogo seguiu equilibrado até o fim, mas o São Paulo teve mais controle e garantiu o triunfo e a classificação à segunda fase.

FICHA TÉCNICA - OLÍMPIA 0 X 1 SÃO PAULO

Libertadores Feminina - 3ª rodada Data e horário: quinta-feira, 9 de outubro, às 20h Local: Estádio Francisco Sola Cartões amarelos: Vizcuña, Karla Alves, Carol Gil e Robinha Gols: Mariana Pión (04' 2T)

⚽ ESCALAÇÕES

OLIMPIA: Ortíz, Rolón, Alonso, Riso, Vizcuña (Barreto), Garcete (Aguilera), Garay, Pion (Yanina), Villalba (Dahiana), Cartaman e González. Técnico: Roberto Stegmayer.

SÃO PAULO: Carlinha, Bia Menezes, Carol Gil, Kaká, Bruna Calderan, Camilinha, Karla Alves (Maressa), Aline (Robinha), Isa (Vitorinha), Millene (Duda Serrana) e Crivelari (Darlene). Técnico: Thiago Viana.