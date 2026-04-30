Bahia volta à Fonte Nova e abre venda de ingressos para jogo com o Palmeiras

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto diante do Palmeiras, válido pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida será disputada no próximo sábado (2), às 16h, na Arena Fonte Nova, marcando mais um capítulo do retorno das Mulheres de Aço ao principal palco do futebol baiano.

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Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), valores válidos para torcida mandante e visitante. Sócios do Bahia têm entrada por R$ 10. As entradas estão sendo comercializadas pela plataforma Ingresse, e o acesso ao estádio será feito por reconhecimento facial.

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A volta à Fonte Nova reforça a estratégia do clube de aproximar o time feminino da torcida. Após um período atuando longe do estádio, o Bahia tem apostado no apoio vindo das arquibancadas como diferencial em grandes confrontos. Além da Fonte, as Mulheres de Aço atuam no Estádio Metropolitano Governador Roberto Santos, em Pituaçu, e no Alberto de Oliveira, em Feira de Santana (BA).

Dentro de campo, o confronto também é direto na parte de cima da tabela. O Bahia aparece na 4ª colocação após oito rodadas, com 15 pontos, e pode encostar nos líderes em caso de vitória. Do outro lado, o Palmeiras é um dos times favoritos do campeonato e ocupa a vice-liderança.

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Como adquirir ingressos para Bahia e Palmeiras pelo Brasileirão Feminino

BAHIA X PALMEIRAS

Brasileirão Feminino - 9ª rodada

Valor dos ingressos: R$ 20, a inteira, e R$ 10, a meia. Sócios do Bahia pagam R$ 10

Onde comprar: plataforme Ingresse, clique aqui